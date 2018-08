Skutt isbjørn har skapt folkeaksjon mot cruiseselskapet

Én av de over 20 000 personene som har signert underskriftskampanjen mot cruiseselskapet Hapag-Lloyd sitere Mahatma Gandhi i sin kommentar:

– «The greatness of a nation can be judged by the way it's animals are treated». En nasjons fortreffelighet kan vurderes ut fra hvordan landet behandler sine dyr.

Lørdag ble en isbjørn skutt etter å ha angrepet en ansatt i et tysk cruiseselskap på Sjuøyane på Svalbard. Hendelsen fikk internasjonal oppmerksomhet, og det tok ikke lang tid før folk begynte å reagere på sosiale medier.

Komikeren Ricky Gervais kaller cruiseselskapet Hapag-Lloyd for idioter på sin Facebook-side. Konservator i The World Wide Fund for Nature, Jeff Corwin, kaller hendelsen tragisk overfor CNN.

REAGERER: Flere kjente personer har reagert på nyheten fra Svalbard i helgen, deriblant komiker Ricky Gervais, og biolog og programleder Adam Hart.

Også på Facebook-sidene til NRK får Hapag-Lloyd gjennomgå.

Hva faen gjør de på den øya, bortsett fra å forstyrre dyrene?

Trist at mennesker utrydder dyr på denne måten. Få vekk turister som forstyrrer dyrene. Isbjørnene sliter nok med å overleve.Turister kan dra på plasser som ikke er ødeleggende for dyr og natur.

Over 20 000 underskrifter

I dagene etter angrepet ble en underskriftskampanje startet på nettstedet Care2 Petitions. For øyeblikket har over 20 000 personer skrevet under på at de mener at Hapag-Lloyd ikke bør få ferdes i områdene rundt Svalbard etter isbjørnangrepet.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med personene som står bak kampanjen, men Hapag-Lloyd har fått muligheten til å si noe om hvordan de reagerer på saken, og hvor vidt hendelsen er ødeleggende for ryktet deres:

– Vi er utrolig lei oss for det som skjedde. Samtidig har vi har operert i det aktuelle området siden 1993, med et erfarent og kunnskapsrikt mannskap, og vi har aldri hatt lignende episoder, skriver kommunikasjonsansvarlig i selskapet, Moritz Cruise i en e-post.

Han skriver videre at de bruker små båter, som krever spesialtillatelse fra norske myndigheter for å gå i land på Svalbard.

– Vi samarbeider nå med norske myndigheter i etterforskningen av bjørneangrepet, fortsetter han.

– Vil hendelsen få konsekvenser for deres egne rutiner?

– Vi skal evaluere denne tragiske hendelsen internt. Dersom vi ser behov for det, skal vi endre i våre rutiner.

Leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag kveld. Leder for Svalbard Cruise Network, Eva-Britt Kordnfeldt, sier til NRK at de ikke kjenner til folkeaksjonen enda, og derfor ikke kan kommentere saken.