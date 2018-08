Etter at en isbjørn ble skutt da den gikk til angrep på en av de ansatte om bord på cruiseskipet MS «Bremen» på Svalbard, har diskusjonen om det er riktig å drive cruiseturisme i Arktis blusset opp.

Det tyske cruiseselskapet Hapag-Lloyd, som var involvert i bjørneangrepet, har mottatt kraftig kritikk etter hendelsen.

Samtidig har selskapet bestilt tre nye cruiseskip, designet for ekspedisjoner i polare strøk.

Men Hapag-Lloyd er ikke alene om å ønske seg flere nye ekspedisjonsskip til de sårbare områdene i Arktis.

SKAPER DEBATT: Isbjørnen ble skutt og drept på stedet da den gikk til angrep på en mann. Mannen som ble angrepet er i 40-årene, og var ansatt i selskapet som arrangerte turen. Foto: Gustav Busch Arntsen/Sysselmannen på Svalbard/handout / NTB scanpix

Mer enn 20.000 vil stanse polarcruise

Etter at en ansatt av Hapag-Lloyd ble angrepet av isbjørn, som siden ble skutt og drept, er det satt i gang en folkeaksjon for å hindre selskapet i å seile i området. Likevel er trafikken til polare farvann økende. Flere vil reise behagelig og i mindre grupper, og de vil til arktiske strøk.

Derfor skal totalt 25 nye cruiseskip, designet for å seile i islagte og sårbare områder og med komfort i luksusklassen, leveres til forskjellige cruiseoperatører i løpet av de neste tre årene, ifølge interesseorganisasjonen for cruiseoperatører i Arktis, AECO.

Også Hurtigruten er blant bestillerne, med to nye hybridskip.

– Turismen til polare strøk er økende, og vi ser at det bygges flere cruiseskip som er egnet til å ferdes i disse sårbare områdene. Også noen tradisjonelle oversjøiske cruiserederier vurderer nå å bygge slike for å nærme seg dette markedet, forteller Eva Britt Kornfeldt, leder av Cruise-nettverk Nord-Norge.

I 2012 deltok 11 500 passasjerer på ekspedisjoner med cruiseskip. I 2017 hadde ekspedisjonscruisene 18 000 passasjerer, ifølge tall fra AECO.

– De siste årene har antallet operatører økt, og det kommer en del mindre operatører som ikke er like godt kjent med hvordan der er å operere med tanke på sikkerhet eller miljøregelverket i Arktis, sier Miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard, Morten Wedege.

OPP TIL HVER ENKELT: – Regelverket er det opp til hver enkelt turoperatør å følge, sier Miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard, Morten Wedege. Foto: Anne Lognvik

Kan føre til regelbrudd

Cruisetrafikken på Svalbard er underlagt strenge restriksjoner, og i de mest sårbare områdene er det totalt ferdselsforbud.

Men til tross for debatt, og kraftig kritikk av cruiseselskapet Hapag-Lloyd etter isbjørnangrepet, er det lite som tyder på at ekspedisjonstrafikken vil avta.

En økning kan likevel utgjøre en fare for flere overtredelser av regelverket i fremtiden, slik Sysselmannen allerede har sett en tendens til.

– Jo flere aktører du har, desto vanskeligere er det å nå frem med budskapet til alle, sier Wedege.

Om det også burde vært ferdselsforbud på Sjuøyane, der isbjørnen ble skutt lørdag, vil Wedege ikke gi en vurdering av før etterforskningen er avsluttet.

Debatten om regelverket ønsker han likevel velkommen.

STORE PLANER: Skipsbyggerkonsernet Kleven har fått i oppdrag å bygge to nye hybridskip for Hurtigruten. Av disse skal MS «Roald Amundsen» etter planen bli det første hybridskipet til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Foto: Hurtigruten

Selger ekspedisjonscruise med isbryter til Nordpolen

Et fransk rederi står for den kanskje mest spektakulære bestillingen. En hybrid ekspedisjonscruise-isbryter skal stå klar til å frakte turister til Nordpolen allerede i 2019.

Hurtigruten, som forventer å ha sitt nye hybridskip «MS Roald Amundsen» klart til å seile Nordvestpassasjen samme år, er sikre på at de skal klare å ta nødvendige hensyn.

– Vi føler oss komfortable med at vi klarer å opptre ansvarlig. Likevel er det helt klart grunn til å se på regelverket, uavhengig av om det er et folkekrav eller ikke, fordi dette er et sårbart miljø. Vi mener i det er mulig å operere ansvarlig på Svalbard med riktig kompetanse og dyktige folk, sier Miljøsjef i Hurtigruten, Jørn Henriksen.