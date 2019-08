– Helt opplagt har det mye å si for utfallet i høyesterettsdommer. Alt av forskning viser at dommere sine holdninger er en faktor som påvirker utfallet i saker. En person sine holdninger er også skapt gjennom din erfaringsbakgrunn.

Professor ved Universitetet i Bergen, Jørn Øyrehagen Sunde. Hans forskningsfelt er blant annet rettskultur, domstoler og rettsstat.

Det sier professor ved det Juridiske fakultetet i Bergen, Jørn Øyrehagen Sunde, som har skrevet Høyesteretts historie 1965–2015. Han er overbevist om at dagens sammensetning er problematisk for Høyesterett.

– Det er et problem fordi folk tenker likt og ikke gir hverandre utfordringer. Den erfaringsbakgrunnen er helt avgjørende for hva vi regner som godt og dårlig, normalt og unormalt, hevder professoren.

NRK har kartlagt dagens høyesterettsdommeres fødested, oppvekst, yrkeserfaring og utdanningssted:

Dette er dommerne i Høyesterett Foto: Fremstilt av Ingvild Misje og Gunnar Grendstad ved UiB. Ekspandér faktaboks Grafen viser tallene nedenfor slått sammen. Født i Oslo - Utdanning fra Oslo - Oppevekst - Yrkeserfaring etter endt utdanning i prosent.

1 = ja, 0 = nei. Toril Marie Øie 1 - 1 - Oslo -100% Clement Endresen 0 - 1 - Stavanger - 12.5% Magnus Matningsdal 0 - 0 - Hå - 0 Hilde Indreberg 1 - 1 - Oslo - 100% Erik Møse 1 - 1 - Oslo - 46% Bergljot Webster 1 - 1 - Oslo -100% Wilhelm Matheoson 1 - 1 - Oslo - 96% Kristin Normann 1 - 1 - Bærum -100% Ragnhilf Noer 1 - 1 - Orkanger - 84% Henrik Bull 1 - 1 - Bærum -100% Knutt H. Kallerud 1 - 1 - Kongsberg og Hvittingfoss - 96% Per Erik Bergsjø 0 - 1 - Steinkjer - 100% Arne Ringnes 1 - 1 - Oslo - 100% Wenche Arntzen 1 - 1 - Bærum -100% Ingvald Falch 1 - 1 - Vadsø - 96% Espen Bergh 1 - 1 - Oslo - 100% Cecilie Beglund 1 - 1 - Oslo - 100% Borgar Berg 1 - 1 - Ål - 95% Erik Thyness 1 - 1 - Oslo -100% Kine Steinsvik 0 - 0 - Sandnessjøen - 100% Tilleggsopplysninger: Yrkesbakgrunnen er til en viss grad usikker ettersom CVene vi har tilgang til kan være mangelfulle.

Det er også vanskelig å si om de har jobbet i advokatfirmaets Oslo-kontor eller ikke. Vi har antatt at Oslo-kontoret og estimeringen av prosentandel i yrkeskarrieren i Oslo før utnevning som usikker. NRK har ikke fullstendig tilgang til faktagrunnlaget, men tallene er basert på de opplysninger man har innhentet.

Vi har inkludert Bærum inn i Oslo-kategorien under "Født".(Kun Falch)

Informasjonen i denne oversikten er hentet fra Høyesterett, forskning fra UiB og fra kommunikasjonsrådgiverne i Høyesterett.

Høyesterettsdommerne Aage Thor Falkanger og Arnfinn Bårdsen er ute i permisjon og er derfor ikke med i statistikken.

Grafen og statistikken er fremstilt av Ingvild Misje og Gunnar Grendstad ved UiB.

Kort oppsummert viser tallene at 15 av 20 dommere er født i området. 18 har sin utdanning fra Oslo, 17 har mesteparten av sin yrkeserfaring fra Oslo og 12 er oppvokst i Oslo eller i Bærum.

Det er kun fem faste dommere i Høyesterett sin historie som har tatt sin hovedutdanning eller mastergrad utenfor Oslo, ifølge informasjonen NRK har mottatt.

Utelukker ikke en ubevisst diskriminering

Professor ved Universitetet i Oslo (UiO), Malcolm Langford, har jobbet med analyse av juridiske eliter, dommeradferd og domstoler. Han sier det er forsket mye på selvrekruttering og at man ikke kan utelukke at det skjer i Høyesterett.

Professor ved UiO Malcolm Langford. Han har forsket på domstoler, dommeradferd i folkerett, komparativ rett og sosial nettverk analyse av juridiske eliter.

– Det kan hende at det foregår en ubevisst diskriminering i ansettelsen og karriereutviklingen. Selv om vi prøver å ikke diskriminere, så skjer det i praksis, sier UiO professoren.

Forskning viser at geografi og utdanning har en effekt på hvordan man dømmer i saker, ifølge Langford.

– Det vil ha betydning for hvordan dommere dømmer i saker. Sammensetningen kan gå utover Høyesterett sin legitimitet.

Høyesterett Ekspandér faktaboks Som landets øverste domstol skal Høyesterett sørge for rettsavklaring på områder hvor det juridiske regelverket er uklart. Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. For at en sak skal slippe inn til behandling må den reise prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, eller av andre grunner være særlig viktig å behandle. I Høyesterett er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer slik som i tingrett og i lagmannsrett. Kilde: Norges domstoler

– Høyesterett utøver politisk makt

Dekan ved det juridiske fakultet ved UiO, Dag Michalsen, er overrasket over tallene NRK viser til.

– Altfor mange i Høyesterett er oppvokst i Oslo og Bærum, sier han.

Selv om Høyesterett er en juridisk domstol, hevder han at de også utøver politisk makt gjennom juridiske dommer.

Dekan ved det juridiske fakultet ved UiO, Dag Michalsen.

– De har en selvoppfatning av at de utelukkende er en juridisk instans, men all forskning viser også at politisk makt utøves, sier Michalsen.

Han mener dette kan bli et demokratisk problem som kan gå utover domstolens legitimitet.

– All politisk makt i et demokrati bør reflekteres i representative sammensetninger og hvis over halvparten kommer fra Oslo og Bærum, så er det på grensen for hva som er rimelig. Den politiske makten må ha representativitet fra alle områder for å utøves legitimt.

Professoren mener det er et viktig prinsipp i Norge at hele befolkningen blir representert i slike offentlige organer.

– At man kommer fra forskjellige steder og representerer forskjellige sosiale miljøer og kulturer, er en viktig del av hvordan Norge styres og hvordan landet er satt sammen. Jeg mener Høyesterett ikke burde være unndratt slike hensyn.

– Rekrutterer ikke bredt nok

Sunde mener Oslo-dominansen var forståelig da UiO var de eneste som uteksaminerte jusstudenter. I 1984 fikk Tromsø sin juridiske utdanning og Bergen fikk sin i 1969.

– Man kan jo spørre seg om de har jobbet nok for en bred geografisk rekruttering. Man regner at etter endt mastergrad bruker man rundt 20 år på å komme inn i Høyesterett. Man burde spørre: Hvorfor har ikke flere kandidater fra Tromsø og Bergen kommet inn? Jusstudiene i Bergen og Tromsø er på ingen måte noe dårligere enn Oslo sitt, sier han.

Slik gjennomføres rekrutteringen - enkelt forklart Ekspandér faktaboks Først tar de de aktuelle kandidatene inn til intervju. Intervjuet blir gjennomført av høyesterettsjustitiarius(lederen i Høyesterett), den eldste høyesterettsdommeren, tre fra Innstillingsrådet for dommere(ansettelsesorgan) og en fra domstolsadministrasjonen(administrerer domstolene). Innstillingsrådet for dommere gir sin innstilling (forslag til vedtak) til departementet. Her kommer det frem hvem de er mener er de mest kvalifiserte kandidatene. Høyesterettsjustitiarius har en samtale med justisministeren om hvem som burde bli valgt. Deretter utnevnes den nye høyesterettsdommeren av Kongen i statsråd. Kilde: Innstillingsrådet for dommere.

Professoren mener at kriteriene for å komme inn burde vært annerledes.

– Når det er en så sterk skjevfordeling i Høyesterett, burde Innstillingsrådet for dommere (IR) spørre seg selv: Rekrutterer vi bredt nok?

To av dommerne som ble utnevnt til Høyesterettsdommere i 2019 hadde all sin yrkeserfaring fra Oslo, viser CV-ene NRK har fått tilgang til.

Advokatforeningen: – Uheldig

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, mener det er viktig å velge den best faglig kvalifiserte dommeren, men at også andre faktorer burde vektlegges.

Generalsekretær i Den Norske Advokatforeningen, Merete Smith. Foto: Monica Kvaale / Advokatforeningen

– Man blir preget av den erfaringen man har fra yrkeslivet og det er uheldig om alle har for lik bakgrunn.

Hun oppfordrer regjeringen til å legge vekt på geografien når neste dommer skal ansettes.

– Den burde være aktiv for å få dyktige jurister fra andre deler av landet til å søke. Det oppfordrer Advokatforeningen regjeringen til å gjøre.

– Viktig med dommere fra hele samfunnet

Inger Johanne Sand er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun tror at en av faktorene til den geografiske sammensetningen kan være flere prestisjetunge jusstillinger i Oslo.

– Svært mange av disse institusjonene er i Oslo. Det kan forklare at de som ansettes som Høyesterettsdommere har bosted i Oslo.

Inger Johanne Sand er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Hun mener samtidig at den geografiske fordelingen i Høyesterett slik den er i dag, er uheldig.

– Det er viktig å ha dommere på alle nivåer av domstolen som kommer fra alle deler av samfunnet. Faglige kriterier er selvsagt det viktigste, men det kan være behov for at geografisk, sosial og kjønnsmessig fordeling også blir vektlagt.

– Isolert sett er det uheldig at den geografiske fordelingen er så skjev som den er nå, det vil kunne svekke folks tillit til Høyesterett.

Hun utelukker ikke at det foregår en diskriminering i ansettelsesprosessen.

– Det er vanskelig å vite om det skjer en strukturell diskriminering ved at enkelte personer ut fra sin bakgrunn vil være mer sannsynlig til å søke på høyesterettsdommer-stillinger.

Kan svekke folks tillit til Høyesterett

Professor ved UiB, Jørn Øyrehagen Sunde, mener det kan påvirke saker dersom alle høyesterettsdommere er fra samme sted. Han påpeker spesielt saker hvor tradisjoner og kulturer er veldig forskjellig fra Oslo sine.

– Det er helt opplagt at erfaringsbakgrunn betyr mye. Hvis man for eksempel ser på saker fra Vestlandet, vil det være viktig for dommerne å forstå Vestlandets tradisjon, natur og kultur. Ting ser veldig annerledes ut på Vestlandet enn for eksempel Østlandet, sier Sunde.

Han tror likevel at folk har stor tillit til Norges øverste rettsinstans.

– Det er fordi de ikke vet mye om Høyesterett. De vet ikke hvem dommerne er. Folk vet som oftest ikke engang hvem høyesterettsjustitiarius er. Men tilliten kan være lavere for folk som har saker oppe i Høyesterett. Det er blant de problemstillingene som er verdt å forske på.

Malcolm Langford ved UiO tror imidlertid det kan gå utover folks tillit til Norges øverste domstol.

– Høyesterett er et statlig organ som skaper lover gjennom fortolkning. I de fleste land er det ofte krav om delvis representativitet, slik at det gjenspeiler befolkningen, særlig i Høyesterett.

Høyesterettsjustitiarius: – Ikke problematisk

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie er domstolens øverste leder. Ifølge hoffreglementet er hun rangert som nummer fire i Norge etter statsministeren, stortingspresidenten og Kongen.

Høyesterettsjustitiarius Ekspandér faktaboks Høyesterettsjustitiarius er lederen av Høyesterett, og har forsete i riksretten.

I lovverket brukes tittelen Høyesteretts domstolleder, men justitiariustittelen er fortsatt i bruk i dagligtale.

Høyesterettsjustitiarius er nummer fire i rang i Norge, etter Kongen, stortingspresidenten og statsministeren.

Norge har hatt 19 høyesterettsjustitiarier siden 1814.

Hun sier at de fleste som søker på stillinger som høyesterettsdommer ofte jobber på Østlandet. Hun ønsker imidlertid en bred geografisk sammensetning.

Høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie. Hun tiltrådte stillingen som justitiarius i 2016. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Faglige kvalifikasjoner vil være helt sentrale, ellers kan ikke Høyesterett fungere slik den skal. Men utover det, er det selvfølgelig et ønske at Høyesterett er bredt sammensatt. Det gjelder bakgrunn, yrkesmessig bakgrunn, om man kommer fra det offentlige eller det private og hvor i landet søkere kommer fra.

Hun mener at dagens sammensetning ikke svekker Høyesterett sin legitimitet eller påvirker utfallene i høyesterettsdommer.

– Jeg kan ikke si at dagens sammensetning er et problem. Prosessfullmektige må i saker peke på det som er spesielt i det fagområdet eller samfunnsområdet som saken gjelder.

Øie mener det ikke er noe grunnlag for å endre på dagens rekrutteringsordning.

Hun mener Høyesterett til en viss grad kan utøve politisk makt.

– Det spørs hvordan man definerer politisk makt. Man kan åpenbart ikke snakke om partipolitisk makt. Det er riktig at Høyesterett har en viktig rolle og at vi treffer avgjørelser som avklarer jussen i Norge og til en viss grad sammen med Stortinget utvikler jussen. Så sånn sett kan man si at vi har en politisk rolle.

Høyesterettsjustitiarius tror heller ikke at noen blir diskriminert i prosessen.

– Min bestemte mening er at det ikke skjer noen diskriminering i ansettelsesprosessen – verken strukturelt eller ubevisst.

Innstillingsrådet for dommere:

Sorenskriver i Fredrikstad tingrett og leder for Innstillingsrådet for dommere (IR), Arnfinn Agnalt, sier at de ikke tar den geografiske faktoren til betraktning.

Sorenskriver i Fredrikstad tingrett og leder for Innstillingsrådet for dommere, Arnfinn Agnalt, Foto: Fredrikstad tingrett

– Det er den best kvalifiserte søkeren, kombinert med de personlige egenskapene, som skal utnevnes, fastslår han.

– Vi praktiserer heller ingen kjønnskvotering.

Agnalt ble utnevnt som leder for IR i mars. Han sier de aldri i hans tid som leder har vurdert geografi som et kriterium i rekrutteringsprosessen.

– Det har aldri vært et tema i min tid som leder av Innstillingsrådet. Det kan hende at vi kanskje bør ha noen tanker om det, men det har jeg ikke gjort meg noen formening om, sier han.

Justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr, sier følgende på e-post:

«Til Høyesterett trenger vi landets fremste jurister. Her må den enkeltes kvalifikasjoner være helt avgjørende for om personen får jobben eller ikke»

NRK-journalisten som har jobbet med saken har en far som er advokat og som har møterett for Høyesterett.