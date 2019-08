Som landets øverste domstol skal Høyesterett sørge for rettsavklaring på områder hvor det juridiske regelverket er uklart. Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. For at en sak skal slippe inn til behandling må den reise prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, eller av andre grunner være særlig viktig å behandle.

I Høyesterett er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer slik som i tingrett og i lagmannsrett.

Kilde: Norges domstoler