Nytt og unikt tilbud til spilleavhengige

Spilleavhengighet er en stadig økende utfordring i samfunnet. Men fra i dag kan spilleavhengige få hjelp lett tilgjengelig.

Unik chattetjeneste

På den unike chattetjeneste kan folk diskutere sine personlige opplevelser direkte med psykolog.

– På chatten kan folk henvende seg anonymt, de vil møte en fagperson som kan svare på spørsmål, fagpersonen vet ikke hvem det er man chatter med, forteller enhetsleder ved Ruspoliklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jorunn Lorentsen til NRK.

Ruspoliklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge har et ansvar for å gi behandling til alle rusavhengige, også spilleavhengig.

Hun forteller at ideen kom fra en ansatt som har hatt dette ansvaret. Dermed startet arbeidet med å utvikle nettstedet.

Lavterskel

– Vi innså at dette måtte være et tilbud ikke bare for dem som er avhengige av «gaming», altså dataspill, men også de som er avhengig av gambling, pengespill.

Med pengestøtte fra Helsedirektoratet startet arbeidet med å utvikle ideen, forteller Eva Braaten, rådgiver og prosjektleder ved Helsekompetanse.

– Det som var viktig for oss hele veien var at det skulle være et faglig godt nettsted. Og så ville vi ha med tidligere spilleavhengige og brukere for å teste for å være helt sikker på at vi nådde de som skulle nås og som trengte det mest, sier hun.

Derfor er organisasjonen Spilleavhengighet Norge med, de fant brukere underveis som kunne være med og teste. Det har vært viktig at dette skal være lavterskel, det skal være enkelt å få tak i behandler og enkelt å finne fram.

Her trenger man heller ingen passord eller brukernavn.

Eva Braaten i Helsekompetanse og Jorunn Lorentsen i Ruspoliklinikken har stor tro på at spillsnakk.no skal bli et lavterskeltilbud for spilleavhengige. Foto: Laila Lanes / NRK

Mulig å teste seg

Chatten er også åpen for pårørende.

– De er kanskje de som oppdager problemet først, sier Lorentsen.

Ved hjelp av testen kan folk finne ut om de er spilleavhengige.

– På den får man en kort tilbakemelding på er det grunnlag for bekymring eller ikke, sier Lorentsen.

– Hvor går grensen for å være glad i å spille og å være for glad i å spille?

– Det er veldig individuelt, det kan være vanskelig å si hvem dette er, sier Jorunn Lorentsen.

Det finnes heller ikke noen klar forskning på det.

– De fleste syns jo det er veldig artig å spille og det er positivt, men noen kommer inn i en verden der man blir litt fanget. Det kan være en mann på 35 eller en femtenåring, sier hun.

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge som står bak den nye tjenesten. Det skjer i et samarbeid mellom Ruspoliklinikken og Helsekompetanse i UNN, og med finansiell og faglig støtte fra Helsedirektoratet.