Ny meningsmåling er strålende nyheter for miljøvernerne

Dette viser resultatene av ei meningsmåling InFact har gjort for NRK i Troms og Finnmark.

Kun i Hammerfest-regionen ønsker et flertall av de spurte olje- og gassutvinning i det omdiskuterte området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her svarer 45 prosent at de er positive, mens 42 prosent er imot en eventuell utvinning.

Inga Lill Olsen, stortingskandidat og leder for Finnmark Arbeiderparti, og ikke overrasket over at Hammerfest stikker seg ut.

– Her ser folk at oljevirksomheten gir resultater, at den har gitt jobber og skapt ringvirkninger. Men i andre deler av fylket er nok mange skuffet. De ønsker å få se ringvirkninger på land. Vi mener at det er en holdningsendring i denne saka, sier Olsen.

Naturvernforbundet godt fornøyd

I Sør-Troms er 51 prosent av de spurte negative. I Harstad har Statoil et stort kontor, og over 300 jobber i oljenæringa. Siri Espedal Kindem er områdedirektør i Statoil. Hun uttalte til NRK nylig at hun møter en vegg av følelser når de reiser og argumenterer for virksomhet i disse områdene.

Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet, er svært glad over at flertallet mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er så stort.

– Dette er fantastiske nyheter. Motstanden er stor. Derfor er det så synd at Arbeiderpartiet ikke vil lytte, mener hun.

Ap åpner for ei konsekvensutredning sør for Røst.

– Det er på tide at partiet snur. Denne målinga kan også delvis fortelle hvorfor Arbeiderpartiet ligger så dårlig an på målingene nå før valget, mener Silje Lundberg.

Blå positivitet

Partimessig er det tydelige tendenser blant velgerne. Det er bare i Høyre og Fremskrittspartiet det er flertall for virksomhet utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er trist at miljøaktivister har fått dominere denne debatten. De kommer med feilaktige opplysninger. LoVeSe kan bli et svært spennende prosjekt som gir mange arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Men vi gir ikke opp, sier FrPs førstekandidat i Troms, Per Willy Amundsen.

Arbeiderpartiets stortingskandidat Cecilie Myrseth har ikke tro på at det vil bli åpnet for oljeindustrien i disse områdene utenfor Nordland.

Per-Willy Amundsen (FrP) er skuffet over nordlendingenes holdning til olje- og gassutvinning i nord. Foto: Martin Mortensen / NRK

Vil du vite hva en konsekvensutredning er? Se her: