Møter en vegg av følelser mot olje

– Men vi møter en vegg av følelser når vi argumenterer for dette. Det sier Siri Kindem Espedal som er områdedirektør i Statoil i Harstad. Hun deltar på Petro-messa som nå pågår i Harstad.

Oljeindustrien står samlet i kravet om en konsekvensutredning for LoVeSe. Det gjør også olje- og energiminister Terje Søviknes fra FrP.

– Vi har et stort utbyggingsprosjekt igjen utenfor Nord-Norge. Det er utbyggingen av Johan Castberg i Barentshavet innen 2024. Da har vi behov for mer letearealer, og LoVeSe kan bli et interessant område, mener Søviknes.

Holder seg til fakta

Siri Kindem Espedal sier at hun forsøker å bruke saklige argumenter i diskusjonen som splitter både innbyggere og mange politiske partier.



– Bidragene i vår diskusjon er faktabasert. Vi er opptatt av kunnskap og kunnskapsinnhenting. Og jeg legger vekt på verdiskapningen. Men så møter jeg en vegg av følelser. Det er ikke lett, sier Kindem Espedal til NRK.

Spent på valgresultatet

Oljeindustrien venter med spenning på valgresultatet. Men det er sterk splittelse mellom de politiske partiene, og oppslutningen om næringa er på retur i Nord-Norge.

– Det tror jeg skyldes at staten og selskapene ikke har gjort nok for å skaffe ringvirkninger og aktivitet på land. Folk er skuffet. Dette må vi gjøre noe med, sier Aps nestleder Trond Giske.

Også statsråden sier at det er viktig å følge med.

– Men vi har god dialog med selskapene om dette, sier Søviknes.

Torsdag blir det på messa en diskusjon om olje og fisk kan samarbeide i dette området.