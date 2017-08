Nord-Norge er helgens værvinner

To store lavtrykk gjør at det går mot en våt helg i hele landet. Men sommertemperaturene vil fortsette ut uka.

– Det er vanskelig å utpeke noen «værvinner» denne helgen, fastslår statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt overfor NTB.

Etter å ha tenkt seg lenge og nøye om, går hun for de tre nordligste fylkene, selv om også de må belage seg på regn enkelte steder.

– I ytre strøk er det gode sjanser for sommerlige opplevelser i de nordlige fylkene, med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Men det ligger et lavtrykk over Finland og Sverige som truer med regnbyger tett mot grensa, sier statsmeteorologen.

Sommeren ikke over

Spådommen om tidlig høst temperaturmessig ser ikke ut til å gå i oppfyllelse.

– Det har jo vært nattefrost både i Sør- og Nord-Norge allerede i sommer, men med alle disse skyene over Sør-Norge tror jeg ikke det blir noe tema i helgen. På klare netter i nord kan det kanskje være muligheter for frost, sier Thyness.

– Men på dagtid vil temperaturen i nord ligge et sted mellom 15 og 20 grader, og i sør og østafjells venter vi temperaturer ute på 20-tallet. På Vestlandet ventes det mye regn, så der kan vi kanskje ikke håpe på å se temperaturer på 20-tallet, men det vil ligge et sted mellom 15 og 17 grader, sier hun.