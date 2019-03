Nå åpner både Støre og Slagsvold Vedum for omkamp om sammenslåing

– Hvis det etter valget kommer et initiativ fra Finnmark og Troms om at man ønsker å gå videre som to fylker, istedenfor å fortsette tvangssammenslåingen, mener vi at den nye regjeringen må høre på det, sier partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet arrangerer i helgen sitt landsmøte på Hamar. Med nyheten om en historisk oppslutning i de nordligste fylkene fredag har også landsmøtedelegatene ferske tall å glede seg over.

En fersk meningsmåling viser at Senterpartiet puster Arbeiderpartiet i nakken i Troms og Finnmark. Fylkessammenslåinga får skylda for at Ap har mistet sin dominerende posisjon i nord. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil gjøre som folk i Troms og Finnmark ønsker

Partiet vil programfeste et prinsipp om å foreslå en reversering om det kommer et lokalt initiativ etter 2021, dersom partiet kommer i posisjon etter valget. Slagsvold Vedum synes fortsatt tvangssammenslåing av fylker er å overkjøre befolkningen.

Han mener også at Troms og Finnmark fremover bør bestå som to stortingsvalgkretser, slik at det sikres stortingsrepresentanter fra begge fylkene.

– Men hvis befolkningen i 2021 vil være sammenslått, kan ikke jeg si at vi vet bedre enn folk i Troms og Finnmark. Vi har tro på at beslutninger skal tas nært folk, sier han.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark er glad for partileder Jonas Gahr Støres åpning for en reversering av regionreformen. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Fortsatt en viktig sak

Samtidig pågår også det felles programmøtet for Troms og Finnmark Arbeiderparti i Alta denne helgen.

Mens dagens fylkesledere Cecilie Myrseth og Kristina Hansen beskrev det som fylkespartiets oppgave å finne gode løsninger i en vanskelig tid, åpnet partileder Jonas Gahr Støre for det samme som Slagsvold Vedum – om Arbeiderpartiet skulle komme til makta.

– Forutsetningen er imidlertid at det bare skjer hvis regionene selv vil jobbe for en reversering, sa Støre fra talerstolen.

Det er fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark glad for.

– Vi har fulgt lojalt opp siden vedtaket ble fattet, men dette er en viktig sak, sier Vassvik.

Tromsøs ordførerkandidat i partiet, Gunnar Wilhelmsen, sa imidlertid fra talerstolen at han ikke ønsker noen reversering av fylkessammenslåinga velkommen.

– Jeg håper ikke det blir noe av, sa Wilhelmsen.