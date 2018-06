Babcock Scandinavian AirAmbulance:

Selskapet flyr i dag 14.000 pasienter i Sverige og Finland, og er Nordens største luftambulanseselskap. Babcock fremhever at flyene deres er nyere og mer funksjonell enn dagens fly. Babcock har 17. års erfaring med luftambulanse og 21 baser.

Vant anbudskonkurranse:

I juni i fjor ble det klart at det svenske selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance vant anbudskonkurranse om luftambulansetjenesten i Norge. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland.

Babcock kjempet mot norske Lufttransport, som i dag driver luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten vurderte tilbudene slik at kvalitet telte 60 prosent og pris telte 40 prosent.

Babcock Scandinavian AirAmbulance ABs tilbud ble vurdert som det fjerde beste tilbudet på kvalitet, blant annet med tanke på beredskap. Dette var nemlig det tilbudet der selskapet tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly.

Tilbudet fra Babcock er omtrent 47 millioner kroner billigere hvert år, enn tilbudet fra Lufttransport.

Pilotene frykter for jobben sin:

Mange av dagens drøyt 100 ambulanseflypiloter frykter dette går ut over deres betingelser. Flere av dem har søkt nye jobber, og i mars hadde ti sluttet i jobben sin.

Flere av pilotene sagt at de ikke er «fit for flight», at de ikke er i stand til å jobbe. Noe piloter har rett til å gjøre. Dette har ført til store utfordringer med å sikre et godt nok tilbud.

Det ble ikke stilt krav til virksomhetsoverdragelse i anbudet. En virksomhetsoverdragelse fører til at de som jobber i selskapet i dag, automatisk blir overført til jobben i selskapet som skal ta over. I tillegg skal i utgangspunktet lønns- og pensjonsavtalene, og andre rettigheter i en arbeidsavtale, føres videre.



Uten en slik avtale må pilotene søke på sin egen jobb når Babcock tar over i juli til neste år.

Dersom det svenske selskapet ikke klarer å få på plass en avtale med pilotene som i dag jobber i Lufttransport, kan Babcock få en utfordring.

I april gikk fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock inn i forhandlinger for å få til en kollektiv overføring av pilotene. Den forhandlingen kollapset, og starter på nytt i juni.

Flyteknikerne så ut til å miste jobben:

1. mai ble det kjent at Babcock mest sannsynlig ville flytte det tekniske vedlikeholdet av ambulanseflyene fra Norge til Sverige. Dermed så 20 flyteknikere ut til å miste jobben sin.

Som en følge av dette meldte flere teknikere seg som «unfit» – altså ikke i stand til å jobbe.

14. mai bestemte Babcock seg for å snu i saken. De satser på å beholde det tekniske vedlikeholdet i Norge likevel.

Om luftambulansetjenesten:

Totalt er det ni ambulansefly i Norge, fordelt på Kirkenes, Alta (2 fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og på Gardermoen (2 fly). I tillegg kommer det et ambulanse-jetfly på Gardermoen.

Flyene brukes først og fremst til å transportere pasienter mellom sykehus, men ett av flyene i Alta er en del av den akutte ambulanseberedskapen.