Mann tiltalt for å ha tvunget samboeren til å selge sex

– Både i vår rettskrets og i landet generelt er dette en uvanlig paragraf å ta i bruk, sier politiadvokat Gøril Lund til NRK.

– Å utnytte noen i en sårbar situasjon er et alvorlig forhold.

På mandag starter rettssaken mot en mann i 60-årene fra Tromsø.

Ifølge tiltalen skal mannen i 60-årene ha opprettet en profil for sin utenlandske samboer på et nettsted for prostitusjon. Gjennom denne nettsiden skal han ha etablert kontakt med flere menn.

Han skal videre ha tvunget henne til å selge sex. Dersom hun ikke gikk med på planene hans, skal mannen blant annet ha nektet å hjelpe kvinnen og hennes familie i hjemlandet økonomisk. I tillegg skal han ha truet med å ta fra henne foreldreretten for deres felles barn.

Dette skal ha pågått i to år.

Også NRKs krimekspert, Olav Rønneberg, reagerer på tiltalen.

– Dette en uvanlig sak. Man har sett lignende saker her i landet tidligere, men vi har heldigvis ikke mange eksempler. Når det er samboeren som er offeret, kan det helt klart være straffeskjerpende dersom den tiltalte blir funnet skyldig, sier Rønneberg.

Den tiltale risikerer fem år i fengsel for menneskehandel. Men det er ikke det eneste han må svare for, når rettssaken starter på mandag.

SAK FRA FINNMARK: Olav Rønneberg, NRKs krimekspert trekker paralleller til en lignende sak i Finnmark i 2017. Ellers mener han at saken som skal opp i Nord-Troms tingrett er spesiell. Foto: NRK

Overgrepsbilder og trusler

Tromsømannen er også tiltalt for å ha truet sin tidligere samboer og hennes familie, og for å ha brutt besøksforbudet mot henne.

I tillegg skal han ha hatt flere hundre bilder og ni videoer som seksualiserer barn. Han skal også ha vært i besittelse av 24 laminerte slike fotografier.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld på noen av punktene, og kjenner seg ikke igjen i anklagene i det hele tatt, sier den tiltaltes forsvarer, Torbjørn Andreas Bakkelund.

Bakkelund har selv aldri vært borti en tiltale som omhandler å ha utnyttet noen til prostitusjon.

– Jeg kjenner heller ikke til andre saker i vår rettskrets som har gått på det samme. Det blir spennende å se hvilke beviser påtalemyndigheten vil legge frem i saken. For min klient kjenner seg som sagt ikke igjen i noen av anklagene, sier forsvareren.

Det er satt av fem dager i retten til saken. Bakkelund forteller at hans klient ser frem til å komme i gang.

– Det har vært en lang etterforskning, og en svært krevende tid for min klient. Han ser frem til å få belyst saken, slik at den kan få en avslutning.