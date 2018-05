Luftambulansesaken: Nærmere 20 flyteknikere kan miste jobben

– Vi synes selvfølgelig at dette er veldig trist, vi hadde håpet at teknikerne våre skulle ha en fremtid i denne tjenesten, sier direktør i Lufttransport Frank Wilhelmsen til NRK.

FRUSTRERT: Direktør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen, synes det er svært trist at teknikerne i Tromsø vil miste jobben. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Selskapet Lufttransport har hatt ansvaret for luftambulansetjenesten i mer enn 25 år. Fra 1. juli 2019 skal ambulansetjenesten overtas av Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA).

Babcock og Norsk Flygerforbund prøvde i forrige å komme til enighet om en avtale som sørger for at pilotene fra Lufttransport blir med over i det nye selskapet. Samtalen brøyt sammen, og ambulanseflyene ble satt på bakken.

I dag har Frank Wilhelmsen informert sine ansatte om nok en dårlig nyhet.

Lufttransport har nemlig fått beskjed om at LT Tech, underselskapet som i dag har ansvaret for det tekniske vedlikeholdet av ambulanseflyene, mest sannsynlig ikke får det ansvaret når Babcock overtar driften i juli til neste år.

– Vi har fått informasjon om at tungt vedlikehold på flyene som opererer i luftambulansetjenesten skal foregå i Østersund og ikke i Tromsø. Konsekvensene av dette er at 18–20 arbeidsplasser forsvinner fra Tromsø til Østersund, sier Wilhelmsen.

Personalsjef i Babcock, Juha Seppola, sier til NRK at avgjørelsen om å flytte det tekniske vedlikeholdet til Sverige ikke er styrebehandlet ennå. Han utelukker likevel ikke at det vil skje.

Lørdag kommer helseminister Bernt Høie til Tromsø for møte de ansatte i Lufttransport.