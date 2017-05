Kaldeste mai siden årtusenskiftet: – Man må se humoren i det

Vi må faktisk tilbake til etterspillet etter den beryktede snøvinteren for tjue år siden, i 1997, for å finne en kaldere maimåned i Tromsø.

Andreas Rustad Hansen reiste tirsdag fra et bransjetreff sørpå. Han forlot 28 graders varme på Lillehammer og kom hjem til to grader og sludd i Harstad.

Lederen for begravelsesbyrået Nathanielsen tød til galgenhumor da han i et impulsivt øyeblikk etter hjemkomsten røsket med seg solkrem og paraplydrink for å lage en videohilsen til kollegaene sørpå.

– Nordlendinger er veldig flinke til å fremsnakke landsdelen. Vi er jo enige om at dette er den beste plassen å bo, i alle fall når det er godt vær. Men det er jo sjelden. Man må se humoren i det dårlige været, smiler han.

Har vært bortskjemt

Med én dag igjen til å endre statistikken på, så er den foreløpige gjennomsnittstemperaturen i Tromsø 3,2 grader i mai. Normalen er 4,8, opplyser statsmeteorolog Anita Ager-Wick ved Vervarslinga i Nord-Norge.

– Normalt kommer det varmeperioder som drar opp gjennomsnittet. Disse har vært helt fraværende i år, sier hun.

Men de som har levd ei stund, har nok opplevd like kalde måneder tidligere. Spesielt i perioden mellom 1940 og 1970 var det ofte kaldt i mai.

– Den kaldeste maimåneden vi har registrert i Tromsø, var i 1935. Da lå middeltemperaturen på 1,5 grader, mens i år er den foreløpig på 3,2. En til to grader under normalen høres kanskje ikke så mye ut, men det er betydelig, understreker meteorologen.

Hett på Svalbard!

Symptomatisk nok for den kalde maimåneden på fastlandet, så var det varmere i Longyearbyen enn noen steder i Troms da temperaturene ble målt onsdag morgen.

Men det skyldes også at temperaturene er unormale ved øygruppa som ligger mellom Grønlandshavet og Barentshavet.

Der har gjennomsnittstemperaturen vært høyere enn normalen hver måned i 77 måneder på rad, altså helt siden i 2010.

Men mai i år kan komme til å bryte varmestatistikken, sier Ager-Wick.

– I dag ligger gjennomsnittstemperaturen 0,3 grader under normalen, men nå er det ganske fint og varmt der oppe i dag, så vi får se hva det ender på, sier meteorologen.

Andreas Rustad Hansen takler kulda med et smil.

– Det var en som sa til meg at om du skal ha et fruktbart liv, må du smile også på de grå dagene. Så tanken min med videoen var skøye litt med været og stå han av. Så håper vi det blir bedre, sier han.

Og det blir det, i alle fall ifølge langtidsvarslet for Tromsø på Yr.no: