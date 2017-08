Isaksen: Ap uklare om fraværsgrensen

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet støttet regjeringens ønske om å innføre en nasjonal fraværsgrense i den videregående skolen. Likevel tror 47 prosent av Aps velger at partiet er imot grensen, skriver Klassekampen basert på tall fra Norstat.

– Forvirrer velgerne

AUF-leder Mani Husaini sa i en debatt i Arendal at dersom Ap får makten vil de «skrote Høyre og Frps urettferdige og byråkratiske fraværsgrense». Partiets nestleder Hadia Tajik er mer diplomatisk og har sagt at partiet vil ha en grense, men er innstilt på å gjøre endringer i regelverket.

Kunnskapsminister Isaksen beskylder sine politiske motstandere for dobbeltkommunikasjon og mener de forvirrer velgerne.

– Når AUF-lederen snakker til unge, skal fraværsgrensa kastes rett i søpla. Mens når Jonas Gahr Støre henvender seg til de eldre i Aftenposten, er budskapet at en eller annen fraværsgrense må vi jo ha.

Martin Henriksen i Troms Ap, mener Isaksen er ute med skremselspropaganda. Foto: Arild Moe / NRK

Henriksen: – Ordningen må evalueres

Martin Henriksen i Troms Ap mener statsråden er ute med skremselspropaganda og feilinformasjon.

– Vi har vært, og er, for klare fraværsregler. Men det betyr ikke at vi mener at regjeringens opplegg er perfekt. Derfor skal vi evaluere ordningen og raskt forbedre de problematiske sidene, sier han om partiets posisjon.