Her spiller Wyclef Jean for sognepresten i Ishavskatedralen

Wyclef Jean er beskrevet som en legende, og spilte fredag kveld et utvalg fra sitt store låtmateriale for en utsolgt konserthall i Tromsø.

Det de færreste vet er at han da holdt dagens andre konsert. Den første konserten holdt han for sognepresten.

Sogneprest May Line Angell og Wyclef Jean. Foto: Ida Kjeldsberg/Privat foto

– Vi fikk en litt uvanlig henvendelse om vårt kirkerom, men når vi skjønte hva som skulle skje ville jeg gjerne også være til stede, forteller May Line Angell.

Jean ble for alvor berømt som medlem av hiphop- og reggaegruppen The Fugees på midten av 1990-tallet, men opptrer i dag som soloartist.

Nøyaktig hva Wyclef Jean gjorde i Ishavskatedralen, bare timer før den ordinære konserten, er fortsatt litt uavklart.

Carl Christian Lein Størmer er filmskaper, men vil ikke si mye om opptaket som ble gjort.

– Jeg kan si at Wyclef Jean tilbrakte nesten tre timer i Ishavskatedralen, der det angivelig ble gjort et opptak med kun han og en gitar, sier Lein Størmer.

Opptaket skal imidlertid bli gjort kjent om kun kort tid.

Ishavskatedralen i Tromsø. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Er sønn av en prest

Sogneprest May Line Angell sier det var tilfeldigheter som førte til at det ble gjort det hun kaller «en form for innspilling» i katedralen denne lørdagen.

Artisten skal ha vært ute etter et ikonisk nordnorsk sted og gjerne et fint og spesielt kirkerom.

– Han var veldig begeistret for stedet, og det ble en veldig hyggelig seanse. Han er selv prestesønn, og da jeg fortalte at vi skulle synge salmen Amazing Grace under søndagens gudstjeneste ville han gjerne sende en hilsen.

Faren var prest med egen menighet for et nabolag som ønsket seg en egen kirke. Gjennom menigheten og gospel startet Jean sin musikk-karriere, som siden ledet til suksess med The Fugees og en solokarriere.

Rapstjernen er også kjent som aktivist, og stilte også som presidentkandidat i Haiti etter jordskjelvet i 2010.

– I kirken er det ikke forskjell på folk, i den forstand at noen er viktigere enn andre. Slik oppfattet jeg også han. Det var i det hele veldig hyggelig, sier May Line Angell om minikonserten.