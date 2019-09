Her kjemper reinen for livet mot gammelt juletre

Han trodde ikke sine egne øyne, fotograf Oddgeir Sagerup på Svalbard.

Fredag morgen skulle han ut på Vestpynten ved Longyearbyen for å fotografere svalbardrein, sammen med noen kinesiske og spanske turister. Da kom de over noe helt spesielt.

– Vi så en rein som stod og sturet. Jeg trodde først den hadde et skaut på hodet, men så oppdaget vi at det var et juletre som noen hadde kastet ut. «Det er ikke mulig!», tenkte jeg, forteller Oddgeir Sagerup.

– Trolig hadde reinbukken gått med juletreet festet til hodet i mange timer, for den så ganske sliten ut, sier Sagerup videre.

Stålwire i geviret

– Han stod lenge i ro og bare pustet, og det gikk 5-10 minutter mellom hvert utfall på å kvitte seg med treet. Det var nok et tegn på at han hadde holdt på en stund, sier Sagerup, som flere ganger tidligere har kommet over reinsdyr med skrot i geviret.

Sist vinter traff han på et reinsdyr som hadde viklet seg inn i en stålwire.

Dette reinsdyret rotet geviret inn i en wire, men greide å ta til seg føde likevel. Foto: Oddgeir Sagerup / See & Explore AS

– Bukken med stålwiren greide vi ikke å fange, men vi konkluderte med at den ville klare å ta til seg næring. Bukken med juletreet, derimot, ville hatt problemer med å spise. Får den ikke næring, så dør den, sier Sagerup, som selv ikke turte å nærme seg den kraftige bukken.

Mens han ringte Sysselmannens vakttelefon, stod turistene med store øyne ved siden av og spurte og grov om det ville gå bra med dyret.

Måtte skyte det ene, for å berge det andre

– Det er ikke den beste meldingen man får, sier naturforvalter Gustav Busch Arntsen.

Han forteller at reinsdyr som henger seg fast i søppel har blitt en utfordring på Svalbard, og at de får inn flere slike meldinger hvert eneste år. Spesielt avfall fra fiskeindustrien skaper problemer for dyrelivet på Svalbard.

– Vi hadde et leit tilfelle i februar, med to reinsdyr som hang fast i samme trålpose. De hadde sittet fast lenge, men var så ville at vi ikke greide å få fatt i dem. Til slutt måtte vi avlive det ene, for å få frigjort det andre.

Lørdag fikk Sysselmannen inn nok en melding om reinsdyr i trøbbel, nærmere bestemt tre reinsdyr som stod fast i fiskegarn på øya Prins Karls Forland vest for Longyearbyen. Da Sysselmannen kom til stedet, var det ene dyret allerede dødt.

– Det er flere tilfeller i løpet av året som vi ikke får gjort noe med. Det er tragiske skjebner, sier Arntsen.

Bukken på Vestpynten gikk det imidlertid bra med. Da Sysselmannens mannskaper kom til stedet, hadde reinsdyret greid å komme seg løs på egen hånd, og gikk og beitet oppe i bakken.

– Men det viser hvor forsiktige vi må være med å hive ting ut. Vi bor midt i naturen, og det er veldig sårbart her, sier Sagerup.