Årets søppeltokt er det 17. i rekken, og ble avsluttet i forrige uke.

I gjennomsnitt finner lokalbefolkningen og Sysselmannen 100 kubikkmeter med marint søppel per tokt. De ni varebilene med søppel som var årets fangst, tilsvarer 60 kubikkmeter.

At det ble funnet mindre søppel i år enn årsgjennomsnittet vil derimot ikke si at søppelproblemene har minsket.

– Det var krevende is- og værforhold i år, og dette gjorde at vi ikke fikk utnyttet tiden like godt. Problemet med strandsøppel på Svalbard er jo kronisk. Det er ingenting som tyder på at det har blitt noe bedre, sier Knut Fossum, miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard, til NRK.

Strandrydding på Svalbard Foto: Sysselmannen Ekspandér faktaboks Sysselmanen har hatt strandryddingstokt hvert år siden 2000.

Hvor mye som samles inn avhenger av værforhold under seilingen, hvor det er mulig å komme til med båt.

Toktet utføres med Sysselmannens egen båt, «Polarsyssel».

I år starter de nord på Svalbard i området Woodfjorden-Wijdefjorden. Deretter til Nordaustlandet.

Toktet deles i to lag med hver sine lettbåter for å komme i land.

Plukking på strender i mindre sekker. Søppelet tas opp i bigbager på lettbåtene som frakter søppelet til Polarsyssel.

Dyretragedier

Fossum mener folk på Svalbard dessverre er vant til å se store søppelmengder på strendene. Likevel er det enkelte funn som gir sterkere inntrykk.

2016: Jennie Olsson Qvist holder opp en sjøfugl som har blitt kvalt i fiskesnøre, under søppeltoktet i fjor. Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi har funnet reinsdyrgevir og skaller som henger fast i rester av en not (fiskeredskap), hvor det er tydelig at to dyr har satt seg fast i dette og omkommet, forteller han.

Det er altså ikke kun dyrelivet i havet som rammes av de store søppelmengdene.

Kommer fra sør

Store deler av søppelet kommer fra fiskerier, samt husholdninger fra ulikt opphav. Foss forteller at det er lite av Svalbard-søppelet som faktisk har oppstått på Svalbard. Mye kommer med havstrømmene fra land i sør.

Hvert år samler Sysselmannen store mengder søppel som har drevet i land på strendene rundt Svalbard. Foto: Petter Strøm / NRK

Selv om søppeltoktet utgjør store forskjeller, tror ikke Foss at å plukke søppel på strendene vil løse søppelkrisen på Svalbard.

– For å løse dette problemet må vi gjøre noe med tilførselen av plast til havet, sier han.