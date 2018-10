Denne uka var mannskaper fra Lufttransport, Kings Bay, Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard, ute på inspeksjon med helikopter.

På Brøggerhalvøya og Mitrahalvøya kom de over to reinsdyrbukker som hadde satt seg bom fast i rester av fiskeriredskaper.

– De hadde nok gått den visse død i møte hvis de ikke hadde blitt frigjort sier seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning hos Sysselmannen på Svalbard, Paul Lutnæs til NRK.

Han vet ikke hvor lenge reinsdyrene hadde vært fast.

– Heldigvis var det nok mer snakk om dager enn om uker. Dyrene var fortsatt i relativt god form og ikke avmagret. Det var en lykkelig dag både for oss og dyrene, sier han.

– Et kjempestort problem

Lutnæs sier det dessverre er et velkjent problem at reinsdyr setter seg fast i garnrester og annet søppel.

– Reinen beiter i fjæra og setter geviret fast i trålrester. Spesielt de store bukkene med stort gevir, er utsatt for dette. Jo mer de kjemper mot, desto mer setter de seg fast. I denne tiden er bukkene i brunst, og da er de ekstra nysgjerrige, og så knuffer og pirker de gjerne mer borti slike ting, sier seniorrådgiveren.

I månedene september og oktober får sysselmannen inn flere meldinger hver uke om dyr som har gått seg fast i søppel.

Hvert år er Sysselmannen på søppeltokt rundt Svalbard. Og hvert år plukker de med seg enorme mengder avfall som truer både natur og dyreliv. Foto: Petter Strøm / NRK

– Bør være en påminner

– Dette er et kjempestort problem over hele Svalbard. Dette viser hvor viktig det er at søppel fra fiskebåter ikke blir kastet på havet, og at det blir ryddet opp langs strendene, avslutter Lutnæs.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, sier dette viser hvor stort søppelproblemet er.

– Det viser nok en gang hvor tragiske konsekvenser plastforsøplingen har. Dessverre er jo ikke dette en unik historie. Vi har en rekke eksempler på at dyr setter seg fast i plast og avfall som aldri burde vært kastet. Det er gledelig at historien fikk en lykkelig utgang, men det er nok en påminner om at vi må få bukt på plastproblemet, sier Lundberg til NRK.