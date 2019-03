Har avslørt viktig sammenheng mellom hjerteflimmer og demens

– Folk skal ikke være skremt. Når vi finner slike sammenhenger betyr det at vi på sikt kan få på plass et enda bedre behandlingstilbud, sier professor Maja-Lisa Løchen ved UiT Norges arktiske universitet.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen har rundt 100 000 nordmenn påvist hjerteflimmer. I tillegg hevder Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) at rundt 50 000 nordmenn har hjerteflimmer uten å være klar over det.

Nå har tre studier, ett ved UiT i Tromsø og to amerikanske studier, kommet med samme konklusjon:

Risikoen for å utvikle demenssykdommer øker hos personer med hjerteflimmer.

Dette viser forskningen Ekspandér faktaboks Gjennom Tromsøundersøkelsen har de testet sammenhengen mellom hjerteflimmer og endringer i kognitiv funksjon over sju år.

Gjennomsnittsalderen på testpersonene var 65 år.

Testene er utført gjennom en ren hukommelsestest, en test som dreide seg om tall og tegn, og en tempotest.

På de to første testene så de ingen forskjell mellom de som hadde atrieflimmer og de som ikke hadde det.

Men på tempotesten så de stor forskjell. De med atrieflimmer hadde 40 prosent større nedgang i kognitiv funksjon over sju år enn de som ikke hadde flimmer. Kilde: Forskning.no

Hjernen får for lite næring

Det er to hovedårsaker til at hjerteflimmer kan gi demens.

Det kommer ujevn oksygentilførsel til hjernen på grunn av flimmeret. I tillegg slippes det mange små blodpropper ut i kroppen som går opp til hjernen.

Ifølge Forskning.no. handler det enkelt sagt om at hjernen får for lite næring hos pasienter med atrieflimmer.

En sammenheng flere forskergrupper har antydet lenge, men som ingen har klart å bevise før nå.

– Når vi nå har tre uavhengige studier som viser det samme, da kan vi slå fast at det er en sammenheng mellom atrieflimmer og demens. Vi finner det både i tverrsnittsstudie og når vi følger personene over år, sier hjerteforsker Henrik Schirmer ved Universitetet i Oslo.

Dette er hjerteflimmer (atrieflimmer) Foto: James Heilman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) Ekspandér faktaboks Atrieflimmer er en forstyrrelse i hjerterytmen hvor hjertet slår uregelmessig. Pasienten kan føle at hjertet «løper løpsk».

De vanligste symptomene på atrieflimmer er hjertebank, pustevansker, ubehag i brystet, utmattelse og svimmelhet.

Atrieflimmer diagnostiseres ved en hjerterytmeundersøkelse (EKG).

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen i verden og har en forekomst på omkring 1 prosent i den voksne befolkningen.

De vanligste årsakene til atrieflimmer er høyt blodtrykk, hjertesvikt og feil på hjertets klaffer. Andre faktorer som øker risikoen kan være diabetes, høyt alkoholforbruk, lungesykdommer og høyt stoffskifte.

Atrieflimmer øker risikoen for å få hjerneslag, og man regner med at 1 av 4 hjerneslag skyldes atrieflimmer.

Menn har større sannsynlighet for å få atrieflimmer enn kvinner.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen har rundt 100 000 nordmenn påvist hjerteflimmer. I tillegg hevder Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) at rundt 50 000 nordmenn har hjerteflimmer uten å være klar over det. Kilde: hjerteflimmer.no, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dette er demens Ekspandér faktaboks Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis opptrer i høy alder. Rundt 70 prosent av alle demenstilfeller skyldes Alzheimer.

Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av atferd.

I de aller fleste tilfellene utvikler demensen seg gradvis.

Det er vanskelig å si hvor mange i Norge som lider av demens, men det anslås et sted mellom 80 000 og 104 000 tilfeller. Andelen demenssyke anslås å dobles frem til 2040, først og fremst fordi vi får flere eldre i landet vårt, og demens for det meste rammer personer over 65 år.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet antar at rundt 4 000 nordmenn under 65 år lider av demens.

Det finnes ingen kur mot demens i dag, men medisiner som bremser ned utviklingen. Derfor er det viktig å avdekke demens tidlig. Kilder: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Faktisk.no, Helsedirektoratet og Susana Castro-Chavira, forsker ved UiT Norges arktiske universitet.

Mer fokus

Forskningen er basert på den store folkehelseundersøkelsen i Tromsø, Tromsøundersøkelsen, som har hentet helsedata fra mer en 45 000 personer siden 1974.

Ifølge Maja-Lisa Løchen ved UiT er det mer fokus på å forske på sammenhengen mellom hjerte og hjerne nå enn det var tidligere.

– Jeg håper vi etter hvert kan finne behandling som kan forebygge demens hos personer med hjerteflimmer, sier hun.

Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber både med hjerte- og karsykdommer, og med demens. De mener de ferske funnene er viktige.

– Vi har jo lenge vært kjent med sammenhengen mellom hjerte- og hjernesykdommer. At vi nå får mer slik kunnskap basert på norske pasienter er veldig bra. Det er viktig å kartlegge de risikofaktorene som finnes, for å kunne gi en best mulig behandling, sier Anne Rita Øksengård, forskningsleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som forstår om en del personer kan bli bekymret på grunn av de nye funnene.

SPENNENDE: Anne Rita Øksengård i Nasjonalforeningen for folkehelsen synes forskningen fra Tromsøundersøkelsen er spennende. Foto: Eva Brænd / Nasjonalforeningen for folkehelsen

– Det er forståelig at noen kan bli engstelige. Men det er viktig å huske på at det ikke betyr at du kommer til å få demens, men at det kan innebære en forhøyet risiko, dersom du rammes av hjertesykdom, sier Øksengård.

– Samtidig understreker jo denne forskningen viktigheten av rett behandling dersom du rammes av hjerteflimmer.