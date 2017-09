Godværet skaper problemer for elgjegerne

I dag startet elgjakta opp flere steder i landet. For elgjegerne i Nord-Norge ventes fine høstdager i lyngen, men selv om man skulle tro at finværet kom som «bestilt», skaper det problemer for jegerne.

Jeger: Roger Tronstad har startet jakta i Brøstadområdet. Foto: Privat

– Det knaser i tørr lyng når vi går. Elgen hører oss, så vi må sitte å vente på at elgen kommer. Tørt og stille vær gjør det vanskelig for oss å jakte, sier elgjeger Roger Tronstad

I tillegg til godværet er det også mye lauv på skogen i lavlandet. Jaktlaget til Tronstad starta likevel mandagens jakt med ei kvige og en liten okse. De har totalt åtte dyr de kan felle.

Også jeger Tommy Olsson har startet jakta. Han forteller til NRK at det i år kan felles totalt 50 elger på Dyrøya. Hans jaktlag har 21 dyr igjen.

For lite vind

På en topp mellom Rostadalen og Dividalen står jeger og leder for Viltnemda i Målselv, Jørn Larsen. Han forteller også om varierte værforhold på jaktas første dag.

– Det er for lite vind for både oss, jakta og de firbeinte. Dersom det kommer litt vind får hunden mer å jobbe med, forklarer han.

De neste dagene skal han sammen med jaktlaget bevege seg rundt i et disponibelt område på 26.000 dekar. Selv om flere andre jaktlag i regionen hadde fått dyr, hadde gjengen i Målselv ikke sett noe til elgen.

– Uheldigvis ikke. Vi vet at det er en god del elg i hele området, men enkelte områder har større trykk enn andre. Hodet blir litt hengende på slike dager, men med godt vær gjør det ikke noe, sier Larsen.

Samhold

I fjor ble det på landsbasis felt hele 31.000 elg – 1667 av dem i Troms. Larsen forteller at det i år er tildelt ei rekordstor kvote på felling av elg, men at det kan søkes om flere dersom den tildelte kvoten blir tatt.

Larsen håper at både to – og firbeinte får sett noen elg de neste dagene. Han understreker at det sosiale rundt jakta er like viktig som selve jakta.

– Å møte folk en ikke omgås med i hverdagen, prate, fyre bål og være i teltleiren er årets store høydepunkt. Det er godt for samholdet, lagarbeidet og spenningen knyttet til jakta.