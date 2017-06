I den vesle gågata i sentrum av Harstad ligger det nye galleriet. Det røde inngangspartiet

Kunstneren Herleik Kristiansen nyter et glass som seg hør og bør under en galleriåpning. Medlem av Nord-Norske Billende Kunstnere. Foto: Nils Mehren / NRK

gir den oppmerksomhet kunsten fortjener. Tirsdagens åpning viser kunst fra en rekke steder i verden og utstillingen har fått tittelen «Cool – The Arctic Outsiders».

Martine Birobent representerer Canada, Tuula Huussko fra Finland og ikke minst våre egne, Torstein Larsen, Herleik Kristiansen og Ann-Mari Erichsen, alle med tilknytning til gamle Trastad gård i Kvæfjord.

Lover å jobbe for eget atelier

Under åpninga av galleriet sa ordfører Marianne Bremnes at hun vil jobbe for å få

Torstein Nilsen har jobba i over 40 år med forskjellige maleteknikker og keramikk. Han er selvlært kunstner. Foto: Nils Mehren / NRK

realisert det gamle ønsket om å få til et eget atelier for kunstnere under begrepet Outsider Art.

– Det trengs. Allerede for tre år siden ble saka tatt opp uten resultat. Nå er det på tide å få det realisert, sier Bremnes.

I samarbeid med Sør-Troms museum, fylkeskommune og andre vil hun forsøke å få til en finansiering.

Outsider Art, hva er det?

Outsider Art er kunst laget av folk som ikke i utgangspunktet regnes som en del av det etablerte. Det til tross for at flere er innkjøpt av store kunstinstitusjoner.

The Muzzuled Doll av Martine Birobent fra Canada Foto: Nils Mehren / NRK

– Outsider Art er kul fordi den er uregjerlig, den bøyer seg ikke for konvensjoner. Den er ganske enkelt seg selv. Kunstformen gir motstand, den berører, er absurd og uetisk, men aldri uærlig. Det fordi den ikke belaster seg med korrekthet, markedstilpasning eller politisk smisking, sier kurator Simone Rytter ved Sør-Troms museum.

– Ja, det er kanskje den eneste frie kunsten i hele verden, legger hun til.

Kunstnerne er folk som ikke er helt tilpasset den allment anerkjente kunstverden, enten de lider av en psykisk lidelse, funksjonshemning eller rett og slett er mistilpasset den konforme tilværelsen. Trastad gård i Kvæfjord ga i sin tid opplæring til psykisk utviklingshemming som ikke ble regnet som opplæringsdyktige.

Til tross for det ble de gitt muligheten for å uttrykke seg gjennom kunst. Resultatene vises blant mange verk på nye Outsider Art Street Gallery.