Fiskeri-Norge går så det suser - men Kari-Ann ble minstepensjonist etter 40 år på fiskebruk

I den ny radioserie på P2 – «Kampen om kysten» – skal NRK sette fokus på norsk fiskeri- og havbruksnæring, som de siste årene har vært inne i en økonomisk gullalder. I laksenæringa er det børsfest med eventyrlig avkastning i milliardklassen på lakseaksjer.

Bare i første kvartal i år hadde den største lakseprodusenten Marine Harvest 1,9 milliarder kroner totalt i overskudd. Også torskefiskeriene opplever rekordhøye priser, noe som har skapt betydelig optimisme i alle ledd i fiskeindustrien

Fordeles svært ujevnt

Men de enorme rikdommene som høstes fra fellesskapets ressurs fordeles svært ujevnt.

– Det var mange permitteringer, av og til rundt 140 dager i året. Da ble det lite igjen til pensjon.

Det sier Kari-Ann Magnessen, som i mange år var tillitsvalgt for filétarbeiderne ved Kjell Inge Røkkes anlegg i Mehamn i Finnmark. Hun måtte nøye seg med å bli minstepensjonist etter over 40 år i fiskerinæringa. På samme tid sa Røkke takk for seg, med en fortjeneste på 1,6 milliarder kroner.

– Det er blodig urettferdig, sier hun.

Hadde det ikke vært for at mannen Finn-Arne Knutsen hadde jobbet offshore de siste 15 årene, ville de ha hatt det trangt som pensjonister.



– Trålerne skulle lage helårlige arbeidsplasser til filétarbeiderne, det har de ikke greid.

Radioserie i seks deler

Kari-Ann og Finn-Arne møter du i radioserien «Kampen om kysten», som har premiere på NRK P2 førstkommende søndag klokka 09.03. Det første programmet har fått tittelen «Kvotebaronene», og handler om hvordan rikdommen langs kysten fordeles.

Serien er på totalt åtte episoder, som du hører på søndager utover sommeren. Serien er laget av Per Kristian Olsen og Sylvi Liljegren.