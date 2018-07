Familie kjørte på bjørn i Nord-Sverige

Hendelsen skjedde i Luleå i Nord-Sverige, like etter klokken 22.00 søndag kveld, skriver SVT, som først omtalte saken.

Bjørnen skulle krysse E4 mellom Luleå og Piteå da den ble truffet av en personbil.

Pressekontakt i politiregion nord i Sverige, Liv Fahlén, sier til NRK at bjørnen ikke døde da den ble påkjørt. Den ble derfor liggende i veibanen, og stoppet trafikken en periode.

Bjørnen ble først senere skutt av politiet og en jeger som kom til stedet.

Uvanlig ulykke

Fahlén sier det er usikkert om det var en voksen bjørn eller en bjørneunge. Men Kuriren skriver at det trolig var en bjørneunge. Nå skal den fraktes til Statens veterinärmedicinskal anstalt, som har som oppgave å være veterinærmedisinsk ekspert- og serviceorgan for de svenske myndighetene.

– Det var en uvanlig ulykke, sier befal Johan Aittamaa i politiet, til samme avis, og legger til at det kun skjer et par ganger i året at bjørner blir påkjørt.

I bilen som kjørte på bjørnen satt det en familie på fire, to voksne og to barn. Ett av barna skal ifølge Fahlén ha klaget på nakkesmerter, og ble sendt til sykehus i ambulanse.

Bilen fikk også påført en del skader, og ble sendt til berging.

Nøyaktig hva som har skjedd under påkjørselen er hittil ukjent, ifølge Fahlén.