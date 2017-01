EU fikk klar beskjed fra europaministeren i fastlåst konflikt

I dag var han i møte med EUs fiskerikommissær, Karmenu Vella i Tromsø for å gi sitt syn i saka. – Det er kyststaten som har rett til å gi lisens til et fiskeri. Det er en rett vi forbeholder oss, sier Frank Bakke-Jensen til NRK. Problemet er at EU også har tatt denne retten, da EU-kommisjonen i desember i fjor ga 16 båter lisens til å fiske snøkrabbe på norsk sokkel.

Storpolitisk spill om snøkrabben i norske farvann. Foto: Kystvakten /

Vil ikke kommentere

EUs fiskerikommissær, Karmenu Vella ville ikke kommentere saka overfor NRK etter møtet med den norske EU/EØS-ministeren i dag. De er kun enige i at de har ulikt syn på saken og viser til en skriftlig redegjørelse fredag:

"The EU and Norway hold divergent views on the interpretation of relevant international treaties in respect of fishing in the waters around Svalbard.

Commissioner Karmenu Vella will be in Norway for the Arctic Frontiers Conference in Tromsø on 23–24 January in order to discuss the EU's contribution to Sustainable development in the Arctic.

He will use this occasion to discuss this and other issues of mutual interest with his Norwegian counterparts on the margins of the conference"

Striden skal diskuteres videre i morgen, da med fiskeriminister Per Sandberg.

Brikke i et politisk spill

En av disse båtene som EU har gitt lisens til er Senator av Litauen. Den ble mandag i forrige uke oppbrakt til Kirkenes og ilagt en bot på 1. millioner kroner i forelegg. Det hadde satt ut 2600 teiner i snøkrabbefiske.

Advokaten til latviske rederiet, Hallvar Østgård mener fiskerne er brikker i et politisk spill.

– Snøkrabbefisket er et underordna spørsmål i denne saka. Fiskerne har blitt et offer i et politisk spill mellom ulike nasjoner, sier Østgård til NRK.