Elgku med kalv fikk trøbbel på isen: – En trist dag i tjenesten

Det var bekymrede bilister som ble oppmerksomme på elgkua og kalven som lå og kavet på glattisen i Øverbygd i Troms.

Viltnemnda i Målselv ble varslet av de forbipasserende i 9-tiden søndag morgen, og det ble umiddelbart sendt ut ettersøkskorps som startet redningsaksjonen.

– Kunne ikke la de lide

Ettersøkskorpset fikk raskt festet et tau rundt de to dyrene, og fraktet de inn mot land. Mannskapet forsøkte å få elgene på beina igjen.

– Men skaden var allerede skjedd, og vi kunne ikke la de lide unødvendig, sier leder av Målselv viltnemnd og ettersøkskorps, Tor Eriksen.

Dyrene hadde blitt påført så store skader under isdramaet at de måtte avlives på stedet.

– Når elgen begynner å skli, går den som regel ut i spagaten med bakparten. Da brytes ledd og muskulatur i ryggen som dessverre ikke kan leges.

Etter at elgkua hadde blitt avlivet, viste det seg at enda et liv hadde gått tapt.

– Da vi begynte å undersøke kua så vi at hun var drektig. Det er mange inntrykk i denne jobben, og i dag var en veldig trist dag i tjenesten.

Elgkua og kalven fikk problemer da de skulle krysse elveisen i Øverbygd i Troms. Noen timer senere måtte dyrene avlives. Foto: Ettersøkskorpset i Målselv viltnemnd

– Vanlig oppdrag

Eriksen sier viltnemnda rykker ut til slike redningsoppdrag flere ganger i året.

– Men det er nok store mørketall her, så det er ikke alle tilfeller vi er klar over og får registrert.

Han roser de forbipasserende som varslet så raskt om hendelsen, og oppfordrer folk til å fortsette med det.

– Det er viktig at folk sier ifra dersom de ser at dyr trenger hjelp og lider. Da kan man ringe politiet eller kontakte oss.