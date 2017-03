Ekskona til terrortiltalt: – Lettet over å bli trodd

– Jeg synes det er kjempebra at det blir tatt ut tiltale og at jeg blir trodd på det jeg har sagt, sier Meyer Johansen.

Den 38 år gamle familiefaren som i 2014 tok med kona og fem barn med til Syria ble tirsdag tiltalt.

– Han tok oss inn til Syria fordi han ville krige for landet sitt med IS. Han har forklart til oss at han hadde planlagt at vi skulle bo i Syria i tre år. IS skulle forsørge han med hus, eiendom og penger. De skulle også ta vare på meg og ungene mens han var ute i krigen.

– Så du er ikke tvil om at det var IS han hadde med å gjøre?

– Nei, overalt hvor vi var hang det IS-flagg, det var soldater og alle snakket om IS.

– Livet står på vent

– Vi har akkurat mottatt tiltalen og nå vil jeg gjennomgå den med min klient, utover det har vi ingen kommentar, sier mannens forsvarer Christian Flemmen Johansen.

Mannen forsvares av Christian Flemmen Johansen. Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Da flyet fra Tyrkia landet på Gardermoen høsten 2014 og familien var tilbake i Norge, ble faren pågrepet og siktet for frihetsberøvelse. For ett år siden ble han frifunnet i Senja tingrett fordi det ikke ble bevist at frihetsberøvelse også er forbudt i Tyrkia og i Syria.

Denne saken er fortsatt ikke avklart.

– Det har vært veldig slitsomt. Livet står på vent hele tiden. Jeg håper bare noe skjer og at vi kan få fred, og kan starte livet på nytt, sier Ruth Meyer Johansen.

Vil unngå å vitne

Til sommeren blir det tre år siden den fatale syriaturen. Fortsatt er det tungt å tenke tilbake på det de opplevde av krigshandlinger og frykt.

– Det er vondt. Vi opplevde så mye der nede. Vi prøver å ikke tenke på det, for å si det sånn, forteller hun.

Terrorrettssaken er ventet å komme opp i Oslo tingrett før sommeren.

– Hvis jeg må så vitner jeg. Men jeg vil helst unngå det, sier Meyer Johansen.

Lydopptak og chattelogger blir bevis

Jan Glent, leder for Det nasjonale statsadvokatembetet, bekrefter til NRK at de har tiltalt en person for deltakelse i terrororganisasjonen ISIL og for å ha inngått terrorforbund med ISIL.

Jan Glent, leder for Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Dette er en person som er tiltalt for å ta med seg familien sin i ISIL-kontrollert området i Syria. Bevisbildet er da forklaringen fra hans familie, lydopptak gjort av samtaler mellom familien som var i Syria og familien i Norge, og beslag fra chattelogger og sosiale medier.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste, PST, som har etterforsket saken.