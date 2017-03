Eksmannen tiltalt for å ha vært med i IS

Den 38 år gamle syriske mannen er tiltalt for brudd på paragraf 147a og 147d, for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling og for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

Ifølge tiltalen skal mannen, som er bosatt i Norge, ha satt seg under IS sin kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram. Det inkluderte våpen- og skytetrening.

Tiltalen beskriver også, ifølge avisa, at han «tok med seg sin daværende kone og deres fem mindreårige barn som han ville skulle leve og bo i ISIL-kontrollert område».

Det var VG som først omtalte saken.

Det var i august 2014 at 38-åringen tok med seg Johansen og deres fem barn inn i Syria.

Kom seg tilbake til Norge

I fire uker oppholdt Meyer Johansen fra bygda Botnhamn på Nord-Senja seg i Syria før hennes eksmann angret. En viktig grunn til dette var at et av barna ble svært syk. Eksmannen skaffet da utreisetillatelse fra IS-ledelsen i Raqqa, fortalte Meyer Johansen i NRK Brennpunkt.

Politiet arrestere ektemannen og sikte ham for bortføring av sin egen familie til Syria ved ankomst til Oslo Sentralstasjon.

I vinter ble han frikjent for frihetsberøvelse i Senja tingrett. Denne kjennelsen har blitt opphevet av Hålogaland lagmannsrett. Opphevingen betyr at den syriske mannen fortsatt er tiltalt for bortføringen, og at det vil bli en ny rettsrunde i denne saken. Den nye straffeloven av 2005 krever at det for visse lovbrudd føres bevis for at en straffbar handling i Norge også er straffbar i det landet den fant sted i.

Ektemannen måtte likevel sone en eldre narkotikadom, og ble først løslatt 2. august i fjor.

Terrorsiktet

PST siktet syreren for deltakelse i en terrororganisasjon i september i fjor – over to år etter at han kom hjem.

Ruth Meyer Johansen mente at politiet burde ha vurdert å sikte mannen etter terrorparagrafen § 147 allerede da de kom tilbake til Norge i september 2014.

PST har nå tatt ut tiltale mot 38-åringen. Han er tiltalt for å ha satt seg under IS sin kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening.

Terrorrettssaken er ventet å komme opp i Oslo tingrett før sommeren.