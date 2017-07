Droner kan fly inntil 150 meter fra helikoptre

– Det er ingen spesifikke regler for helikopterbaser, sier Bente Heggedal i Luftfartstilsynet.

I Hovedreglene heter det at man med droner må holde en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk.

Dette gjelder trafikk på veier, sjøen og i luften, og omfatter helikopterbaser. Til sammenligning skal ikke droner fly nærmere enn fem kilometer fra nærmeste lufthavn, uten tillatelse.

DRONER: Droner brukes både i privat og i næringsliv, og de blir stadig flere. Foto: Produsenten av drona

– En person som flyr droner for hobby eller rekreasjon, og som følger reglene om å holde seg minst 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygninger, ville ikke kommet i en slik situasjon som oppsto i Harstad, sier Heggedal, som er fungerende seksjonssjef for ubemannede luftfartøy.

– Kunne blitt fatalt

Et ubemanna luftfartøy, altså en drone, kan torsdag ha kommet så nært som 10 meter fra et helikopter som akkurat hadde lettet fra Heli-Team sin helikopterbase i Harstad.

Hendelsen er alvorlig, sier Heggedal:

150 METER: Bente Heggedal understreker at droner må holde seg 150 meter unna helikoptre, men vil ikke si om regelverket skal bli revidert. Foto: NRK

– I verste fall kan helikopteret havarere, og utfallet bli fatalt. Heldigvis gikk det bra i dette tilfellet, til tross for at hobbydronepiloten var for nær helikopteret, sier hun.

Victor Cook var en av to piloter under gårsdagens helikopterflyging. Han mener mange dronepiloter ignorerer farene:

– Det største problemet er at dronepiloter ikke forstår risikoen droner kan utgjøre for helikoptre, både for oss og for ambulansehelikoptre som opererer hyppig her i Harstad. Alt jeg kan si, er at dere må holde dere på avstand fra helikoptre.

Politiet: – Alvorlig

På spørsmål om det kan være aktuelt å få på plass et regelverk for droner som også omfatter helikopterbaser, svarer Heggedal slik:

ALVORLIG: Politistasjonssjef Morten Hole sier at politiet ser på hendelsen i Harstad som alvorlig. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det er et regelverk som også omfatter helikopterbaser. Og det er at man skal holde seg 150 meter borte fra motorkjøretøy, personer eller bygninger.

Luftfarstilsynet har til nå i år – på landsbasis – registrert 16 hendelser med droner. Noen få av disse omfatter droner som ikke har holdt den avstanden de skal ha.

Saken i Harstad er nå anmeldt, opplyser politiet. Alt tyder på at dronepiloten har brutt 150-metersregelen, og har erkjent å ha kommet svært nært.

– Vi ser alvorlig på hendelsen. Såfremt vedkommende som styrte dronen ikke har en helt spesiell tillatelse, så har personen ikke lov til å fly i dette området, sier politistasjonssjef Morten Hole.

