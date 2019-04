Dømt for hatefull ytring på Facebook: – Det viser at det nytter å anmelde, sier Kaluza

Dagen før kvinnedagen i fjor, kommenterte mannen, som er i midten av 40-årene, et innlegg på facebook-profilen til Susanne Kaluza.

Kaluza hadde nemlig oppfordret til å gå i 8. mars-toget dagen etter, til støtte for Sumaya Jirde Ali, som egentlig skulle holde en appell på kvinnedagen. På grunn av massiv netthets hadde hun blitt syk og måtte trekke seg.

I innlegget holdt Kaluza, som til daglig er leder på Litteraturhuset i Oslo, opp et ansiktsfotografi av Sumaya med hijab.

Sumaya Jirde Ali ble syk av netthets og kunne ikke delta i 8. mars-markeringen i fjor. Susanne Kaluza oppfordret folk til å gi sin støtte ved å gå i tog med dette bildet foran seg. Foto: Privat

Om kvelden den 7. mars skrev mannen fra Nord-Troms på facebook-innlegget til Kaluza:

«Riv av ho hijaben, å gjerne hele tryne»

Kaluza svarte med å anmelde saken. Nå er han dømt til betinget fengsel og en bot på 15.000 kroner. Kaluza er fornøyd med dommen.

– Jeg synes det er veldig bra å se at politiet i økende grad ser ut til å ta slike saker alvorlig. Denne dommen viser at rettsvesenet vårt fungerer og at det nytter å anmelde. Ønsker vi en offentlig samtale der ulike stemmer orker å delta, er det viktig at vi som samfunn setter ned foten for truende meldinger. Uenighet og høy temperatur er én ting, men å ønske på andre vold er noe annet. Det er jeg glad for at Nord-Troms tingrett er helt tydelig på, sier hun til NRK.

– Fremmer hat, mener retten

I sin forklaring innrømmet mannen at han hadde skrevet meldingen, men at innlegget ikke var ment å være voldelig.

– Han opplyste at han ikke har noe imot andre kulturer og religioner, men at det nå har gått for langt. Tiltalte viser i den forbindelse til det man kan lese om voldtekt og bilbranner, og at dette er noe han blir påvirket av. Når det gjelder innlegget på Kaluzas side, opplyser han at dette bare var noe som «datt ut av han», heter det i dommen fra Nord-Troms tingrett.

Mannens forsvarer argumenterte i retten med at det var masken av ansiktet til Sumaya han oppfordret til å rive av, og at dette dermed ikke kunne ses på som en oppfordring til vold.

Retten er imidlertid av den oppfatning at utsagnet er diskriminerende eller hatefull ved at den forhåner og fremmer hat og forfølgelse på grunn av religion eller livssyn.

Kaluza håper denne saken kan få flere til å anmelde truende og rasistiske ytringer når de ser at det nytter.

– Internett er ikke og skal ikke være et lovløst sted, og dommer som dette har en viktig allmennpreventiv effekt, sier hun.