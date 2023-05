NRK har flere ganger omtalt brevsakene som har vært etterforsket av politiet i Innlandet.

Til sammen er det funnet 15 brev som er sendt til innbyggere hovedsakelig i Nord-Aurdal kommune i Valdres.

Politiet har tidligere opplyst at de tror at én og samme person i over 20 år har forfattet ode svært sjikanerende tekstene. Men nå velger man å henlegge alle sakene.

Politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Da har vi avsluttet etterforskingen og henlagt sakene på ukjent gjerningsperson. Vi har dessverre ikke lykkes med å finne gjerningspersonen, og vi innser at vi ikke kommer noe nærmere nå.

Det skriver politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt i en e-post.

I august skrev NRK om det homofile ekteparet Karoline og Tina Granum fra Nord-Aurdal i Valdres som mottok et brev med skremmende innhold i postkassa si. Brevet de fikk var håndskrevet, og fra en anonym avsender. Også Anne Mette Sandberg-Enger fra Nord-Aurdal har fått hatbrev. Dette er brevet hun fikk. Det lå i postkassa hennes i mars i fjor.

– Personen er jo helt klart ikke frisk

Brevet som Karoline og Tina Granum mottok startet slik:

«Fy faan så kvalmt. Hadde jeg visst at ungen min skulle gå sammen med «sønnen» til to fittesleikere hadde jeg bytta skole. Hvem av dere er liksom mora og hvem er faren.?»

De synes det var en svært ubehagelig opplevelse.

– Man blir jo litt redd. Man vet jo ikke hva folk kan finne på å gjøre, sa Karoline Granum like etter hendelsen.

I dag synes hun det er leit at man ikke har funnet fra til brevskriveren.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig at vi ikke får svar på hvem det er som har sendt brevene. Men jeg kan samtidig forstå at dette kan være vanskelig å finne ut av, sier hun.

Hva tenker du om den personen som skriver disse brevene?

– Jeg håper at vedkommende tar til fornuft og slutter å gjøre det. Og så tenker jeg litt på det at vedkommende egentlig burde hatt hjelp. Det er også derfor det veldig synd at man ikke finner ut hvem det er. Personen er jo helt klart ikke frisk, sier hun

RYSTET: Tina og Karoline Granum var preget etter at de fikk det anonyme og grovt sjikanerende brevet i postkassa si hjemme i Nord-Aurdal. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Flere etterforskningsskritt

Politiadvokat Trine Hansen opplyser at de den seneste tiden ikke har mottatt nye brev i etterforskningen.

– Vi har foretatt de etterforskingsskrittene vi har ansett som aktuelle, men det har ikke ført til at noen har vært mistenkt eller siktet i saken, skriver hun.

Politiet har blant annet forsøkte å kartlegge hva som er fellestrekkene for de som har mottatt brevene.

Tidligere har politiet på et generelt grunnlag også opplyst at man i slike saker kan undersøke for DNA, fingeravtrykk og også foreta skriftanalyse.

Selv om etterforskningen er avsluttet, så er politiet fortsatt interesserte dersom noen har viktig informasjon eller tips.

Statsminister Jonas Gahr Støre var en av dem som lot seg berøre av denne saken. Han trakk frem hatbrevsaken fra Valdres i sin nyttårstale og sa blant annet dette:

– Det neste året, skal vi gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke, sa Støre.