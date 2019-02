70-åring dømt for hets av samfunnsdebattant: – Det skal ikke lønne seg å være hatefull

Det var i kommentarfeltet under et Facebook-innlegg om bodøværingen Ali i fjor høst at 70-åringen fra Bergen skrev «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk».

Nå er kvinnen i Bergen tingrett dømt til 24 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot. I tillegg må hun betale 2000 kroner i sakskostnader.

70-åringens uttalelse fremstår «grovt sjikanerende», fastslår dommerne.

De fremhever 21-åringen som en «viktig talsperson for en minoritetsgruppe i Norge», og mener ytringen «bidrar tiltalte til å bygge opp en hatkultur mot både Sumaya Ali selv og hennes etniske gruppe».

– En seier

Det var BT som først omtalte dommen. Ali ønsker ikke å kommentere den overfor NRK, men på Facebook skriver hun:

– Selv om jeg for øyeblikket ikke har noe stort smil om munnen, prosessen er ekstremt utmattende og altomsluttende, er dette likevel en seier for ei som har blitt vant til å få henlagt-brev i posten.

På Facebook forteller hun videre om rettsprosessen, før hun konkluderer:

– Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Det skal ikke lønne seg å være hatefull. Det skal svi, både i lommeboka og, forhåpentligvis, samvittigheten.

KVINNENS FORSVARER: Laila Kjærevik. Foto: Kaja Hauge / NRK

Vil anke dommen

70-åringen vil anke dommen. Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK, og henviser til sin forsvarer, advokat Laila Kjærevik.

– Vi mener at retten har tatt ytringen ut av sammenheng og tillagt min klient generelle meninger som det ikke er grunnlag for. Hun skal vurderes ut fra det hun har gjort, ikke at veldig mange andre driver med hets, sier Kjærevik om grunnlaget for anken.

I rettssalen sa kvinnen at Sumaya Ali offentlig har kalt Frps Sylvi Listhaug nazist, og skrevet «fuck Sylvi Listhaug» og «fuck politiet». Ali har beklaget de sistnevnte uttalelsene, skriver dommerne, som ikke finner nazist-uttalelsen bevist.

Det reagerer forsvareren på, som mener hun har dokumentert i retten at Ali kalte Listhaug nazist på Facebook.

– Fornærmede har også kalt Listhaug og andre for andre ting. Så har dette kommet som en spontanreaksjon. I etterpåklokskapens lys så burde hun ikke brukt disse ordene, og det sier hun selv også tydelig. Men dette er tatt ut av proporsjoner, sier forsvareren.