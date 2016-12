Klokken blir 23:59:60 GMT på nyttårsaften før årstallet skifter til 2017. Året i år er altså ett sekund og en dag lengre enn et standard år, siden det også er skuddår.

I Norge skjer skiftet klokken 00:59:60, så for oss som er i GMT+1 er det 2017 som blir ett sekund lenger.

International Earth Rotation and Reference Systems Service ( IERS ) overvåker jordrotasjonen, og vurderer når det skal legges til et ekstra sekund.

Ordningen ble innført i 1972, og siden den gang har vi hatt 26 skuddsekunder.

For folk flest har dette sekundet kanskje ikke all verden å si, men uten skuddsekundet vil det bli vanskelig å navigere klokken korrekt etter solen. Og med skuddsekundet risikerer man at datasystemer får problemer.

Vi har spurt folk hva de har tenkt å bruke det ekstra sekundet til.

Her er de beste svarene:

1. Kysse sin kjære

2. Være sammen med barna

3. Tenne på en rakett

4. Nikke

5. Klemme

6. Ta en selfie

7. Puste ut

8. Ta en shot

9. Vifte med et stjerneskudd

10. Trykke send på en godt nyttårsmelding

11. Telle til 1

12. Smile

13. Trykke «play»

14. Rope hurra

15. Se til venstre

16. Puste inn

17. Si «hei!»

18. Blinke

19. Se til høyre

20. Geipe