Ambulansefly står på bakken igjen – ingen løsning i sikte

VANSKELIG SITUASJON: Frank Wilhelmsen og Lufttransport har tøffe tider. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Etter noen rolige uker rammer krisa i luftambulansetjenesten igjen folk i distriktene.

NRK skrev først at fire av syv fly ikke hadde vært i full beredskap det siste døgnet, da denne artikkelen ble publisert, onsdag 13. juni. Helse Nord har presisert at dette ikke stemte, de hevder at ett av syv fly sto på bakken denne dagen, og forklarer det med følgende:

Onsdag mellom klokken 06.00 og 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Kirkenesflyet var av beredskap mellom klokken 07.30 og klokken 11.30. Brønnøsundflyet var av beredskap klokken 06.00 til klokken 09.30. På morgenen var også andre fly utmeldt i kortere perioder.

Uansett, mener direktør i Lufttransport Frank Wilhelmsen at situasjonen er utfordrende.

– Etter vårt syn er slitasjen så stor at vi ikke kan leve lenge med dette, sier Wilhelmsen.

Selskapet har den siste måneden ved flere anledninger vært i beit for piloter.

– Som vi sa til helseminister Bent Høie mandag er situasjonen ustabil, uoversiktlig og vi kan ikke fortsette sånn, sier klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Mads Gilbert.

Ingen løsning i sikte

Bakgrunnen for pilotmangelen, og krisen som har vart i flere måneder, er at Lufttransport i fjor tapte anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten, til fordel for selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance. I år har mange piloter sagt opp eller meldt at de ikke er «fit for flight». De frykter for betingelsene sine.

Fredag skal Babcock og Norsk Flygerforbund i forhandlinger.

– Hvis forhandlingene bryter sammen igjen, kan vi igjen komme i en situasjon hvor pilotene ikke føler seg «fit for flight». da må vi ha inn andre tiltak, sier helseminister Bent Høie (H).

– Ikke greit

USIKKERHET: Hanne Heszlein-Lossius er en av tre leger i Berlevåg. Den siste tiden har vært tøff for dem. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

For leger og pasienter i distriktene er det ingen løsning i sikte:

– Når man kommer i situasjoner hvor backupen din, beredskapen, ikke er slik du har blitt fortalt at den skal være, føles det ikke greit i det hele tatt, sier distriktslege Hanne Heszlein-Lossius i Berlevåg.

