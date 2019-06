Den tidligere stortingsrepresentanten, fiskeriministeren og fylkesmannen risikerer 12 år i fengsel. Han er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og tilliten til tre unge asylsøkere, for å skaffe seg seksuell omgang.

Da rettssaken i Nord-Troms tingrett i Tromsø startet tirsdag nektet Ludvigsen straffskyld.

Men aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo mener å ha sikre bevis på at den tidligere samfunnstoppen er skyldig.

I sitt innledende foredrag la aktor frem noen av bevisene de skal presentere senere i saken mot Svein Ludvigsen.

For eksempel hadde Ludvigsen reservert rom 611 på et hotell i Oslo i november i 2017. Et overvåkningskamera utenfor hotellet viser Ludvigsen på vei inn sammen med en av de tre fornærmede i saken.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo forteller også at påtalemyndigheten kommer til å legge frem et bilde av to nakne personer fra et hotellrom i Oslo.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

, ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014. Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel , første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017. Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Ble med på hytta

I hytteboka fra Ludvigsens hytte i Indre Troms har han skrevet om den fornærmede asylsøkeren. Ludvigsen hadde vært innom et asylmottak før han dro til hytta, for å besøke den fornærmede. Og den unge asylsøkeren hadde spurt om han kunne få bli med på hytta.

«Han har hugget ved, båret vann og vasket opp,» står det blant annet i hytteboka.

Aktoratet har innkalt flere ansatte ved asylmottakene i Troms til saken. I 2012 gjorde blant annet Bufetat registreringer av Ludvigsens besøk på asylmottakene.

De ansatte ved asylmottakene skal også fortelle om hvordan Ludvigsens jevnlig pleide å besøke de fornærmede på mottakene. Og at i alle fall én av de fornærmede har søkt om permisjon for å få overnatte hos Ludvigsen ved flere anledninger.

MYE PRESSE: Aktor Tor Børge Nordmo fikk mye oppmerksomhet da han ankom Nord-Troms tingrett tirsdag. Foto: Petter Strøm / NRK

Mer enn en burger

Påtalemyndigheten sitter også på mange elektroniske spor, som viser kontakt mellom Ludvigsen og de fornærmede.

Ludvigsen ble etterforsket for liknende forhold i 2015. Den saken ble henlagt, men under den etterforskningen ble kontakt med én av de fornærmede funnet på Ludvigsens iPad og telefon. Blant annet var det flere hendelser lagt inn i Ludvigsens kalender. For eksempel skal Ludvigsen ha ordnet jobb til den fornærmede, på en dagligvarebutikk i Tromsø.

I tillegg viste aktor til en meldingsdialog på Messenger mellom Ludvigsen og en annen av de fornærmede.

Den 21. mars i 2011 ber den fornærmede Ludvigsen om penger.

Ludvigsen sier han er i USA, men tilbyr å spandere burger når han kommer til Oslo igjen.

«Spørs hva jeg får igjen, forresten,» skriver Ludvigsen.

Noen dager seinere får Ludvigsen meldinger fra den fornærmede, som på dette tidspunktet var 19 år.

«Kommer du til Oslo snart? Jeg venter jo på deg?»

Aktor la også fram dokumentasjon om at Svein Ludvigsen skal ha ytret ønske om å overta som hjelpeverge for den yngste av de fornærmede.

Svein Ludvigsen Foto: TEH ENG KOON / Ap Ekspandér faktaboks Født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms.

Stortingsrepresentant for Høyre fra 1989 til 2001.

Nestleder i Høyre fra 1990 til 1991.

Ledet Stortingets næringskomité fra 1993 til 1997.

Visepresident i Lagtinget fra 1997 til 2001.

Fiskeriminister i Bondevik II-regjeringen, fra 2001 til 2005.

Mottok St. Olavs ordenen for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten, i 2005.

Tiltrådte som fylkesmann i Troms i 2006. Gikk av sommeren 2014.

Medlem av Den Norske Frimurerorden. Suspendert derfra i januar 2018, da han bli pågrepet og siktet for overgrep.

Har kone og to barn. Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon

Bestrider anklagene

Forvarer Kai Vaag sier at Ludvigsen bestrider alle anklager rettet mot han.

– Men det betyr ikke at han vil bestride alle deler av faktum. Kjernespørsmålet er om det her er misbruk av stilling eller tillitsforhold, sier han.

Forsvarer Vaag ber retten være bevisst på at de fornærmede kommer fra land der homofil aktivitet kan medføre dødsstraff.

Forsvaret har innkalt seks karaktervitner som vil gi et bilde av Ludvigsen som person og hans interesse for mennesker. Flere av dem kjenner tiltalte gjennom jobb. To vitner er unge mennesker som Ludvigsen har engasjert seg overfor.

Forsvarer Kai Vaag forteller at de også skal legge frem flere dommer, som styrker Ludvigsens sak. Blant annet har én av de formærmede vært fornærmet i en liknende sak i Ofoten tingrett.

Mannen som da var tiltalt for å ha hatt sex med den unge asylsøkeren, ble frifunnet.