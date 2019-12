Annika Horn har nettopp lagt på røret etter å ha snakket med polfarer og pappa Mike Horn.

Han hviler i teltet sammen med Børge Ousland tre drøye kilometer fra en råk.

På andre siden har polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo slått leir. De har med seg oppblåsbare kajakker, men på grunn av vind har de så langt ikke tatt sjansen på å krysse råken.

Annika Horn sier faren og Børge Ousland etter omstendighetene har det bra.

– Men de er slitne. For oss er ikke tre kilometer langt, men for dem er det en massiv distanse.

Lars Ebbesen forteller om planene for å få polfarerne Børge Ousland og Mike Horn ut av isødet. Du trenger javascript for å se video. Lars Ebbesen forteller om planene for å få polfarerne Børge Ousland og Mike Horn ut av isødet.

Mike Horn har fortalt datteren at de fortsatt har et ønske om å fullføre ekspedisjonen på egen hånd. De ønsker ikke å få påfyll på matrasjonene de har båret med seg.

De sparer på og fordeler de siste matrasjonene, og spiser heller lite mens de venter for å ha «drivstoff» nok til innspurten. Annika sier det er viktig for dem å fullføre uten støtte, dersom det er mulig.

– De ser på Gamme og Rotmo som en sikkerhet dersom det trekker ut før de kommer seg til skipet. Nå venter de på at stormen skal roe seg. Hvis Gamme og Rotmo fortsatt ikke kommer seg over, vil Mike og Børge krysse råken. De er også mer erfarne. Så kan de alle gå sammen tilbake, sier Annika Horn.

Fra råken vil det fortsatt ta et drøyt døgn før kan være tilbake ved skipet.

RÅK SKILLER FIRE POLFARERE: Det mørke feltet som ser ut som en elv i kartet fra den meteorologiske istjenesten er en åpen råk. Ved den har Bengt Rotmo og Aleksander Gamme slått leir. Det er tre kilometer til Børge Ousland og Mike Horn fra den andre siden. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Har drevet 26 kilometer i natt

– I natt har området driftet 26 kilometer, og det har vært stor fart på isen. Nå ligger de i hvert sitt telt og hviler, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til NRK fredag morgen.

«Hjelperne» befinner seg nå omtrent tre kilometer unna de to polfarerne Børge Ousland og Mike Horn. De har vært mer enn 85 dager på isen i en ekspedisjon som skulle ta dem tvers over Polhavet og til Svalbard via Nordpolen.

Bengt Rotmo og Aleksander Gamme, som ble sendt ut på isen fra skipet «Lance» for å blant annet levere fra seg mat, skulle egentlig vært fremme på onsdag.

Onsdag var Ousland og Horn framme ved det opprinnelige møtepunktet, men værforholdene har hindret de andre to polfarerne. Han tror været vil roe seg ned om noen timer.

– Når man leker med naturen må man være klar over at det kan skje overraskende ting. Det har denne turen virkelig bevist. Nå løser vi det moder jord kaster på oss, og har egentlig stor glede av det, sier Ebbesen.

Venter spent på beskjed

Sønnen til Børge Ousland, Max Ousland, venter spent på beskjeden om at faren har nådd skipet «Lance».

Max Ousland innrømmer at han har vært litt ekstra bekymret den siste uka.

Sønnen til Børge Ousland, Max Ousland, gleder seg til at faren er av isen. Han innrømmer at han har sovet dårlig den siste uka. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Han er ikke så ung som han var før. Man tenker jo sitt, om hvor mye de presser seg og alt det der. På slutten av en sånn tur, når du har gått i flere måneder, så er du såpass sliten i hodet at det er lett å gjøre en feil, sier han.

– Alltid håp

En tilsvarende ekspedisjon har ikke blitt gjennomført tidligere.

– Vi er så utrolig nær på en vellykket avslutning på en helt episk tur. Vi skal ikke ta noen sjanser. Vi vil få lastet ned nye satellittbilder, for å se om vi kan gi tips her hjemmefra, sier Ebbesen.

Fredag morgen holdt vinden en hastighet på 9–10 meter i sekundet, og opp mot 14 meter per sekund i kastene. Ifølge Ebbesen har Ousland og Horn det bra etter å ha fått hvilt godt.

De har nå næring til i dag og i morgen, og eventuelt til en tredje dag.

– I dag tidlig spiste de full frokost for å forberede seg på at de skal i isen og levere et bra arbeid i dag.

– Er det håp om at de kan komme seg over dette råket i det hele tatt?

– Det er alltid håp. Men vi tar en time av gangen for å unngå noen feil på slutten. Det er ikke vits å kjøre Rotmo og Gamme over et råksystem som de må over igjen etter en time. Vi må se an utviklingen, og finne den beste og sikreste veien fremover.

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn er få kilometer unna sine hjelpere. Blir situasjonen kritisk, kan et helikopter redde dem fra isødet. Men det er det ingen som har lyst til nå. Du trenger javascript for å se video. Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn er få kilometer unna sine hjelpere. Blir situasjonen kritisk, kan et helikopter redde dem fra isødet. Men det er det ingen som har lyst til nå.

– Ikke en redningsaksjon

Det vil ta et par dager å komme seg sørover og til skipet «Lance» som ligger og venter på den. Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen er ikke overrasket over hindringene som har dukket opp.

Mike Horn og Børge Ousland startet ekspedisjonen om bord i seilbåt. Sammen med mannskapet var det den som tok dem gjennom Beringstredet og nordover mot isen. Foto: Børge Ousland

Det står et helikopter klart i Longyearbyen til å hente dem ut. Ebbesen sier det foreløpig ikke er aktuelt.

– Dette er dag 85 av et prosjekt der hele vitsen var å gå av en båt, krysse polhavet for så å gå om bord på en båt igjen for egen maskin. Å bli hentet ut med helikopter er en evakuering og en avslutning på turen som ikke sitter for de gutta der nå, sier Ebbesen.

– Vi vil være i en veldig prekær situasjon hvis det skal skje. Det er helt fjernt for oss.

Han sier det kun vil være aktuelt dersom noen faller i en råk eller blir alvorlig skadet.

– Eller et isbjørnangrep vi ikke klarer å se på forhånd. Det er mange ting som kan skje der. Vi har heldigvis en tjeneste på Svalbard med piloter som har fryktelig lyst på den turen, for de er like store eventyrere som oss.

Cato Zahl har vokst opp sammen med Børge Ousland på Nesodden. Han har også gått sammen med ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til Sydpolen.

– Denne ekspedisjonen berører meg nært og personlig. Jeg husker Børges gutterom som et ekspedisjonskontor. Hele livet har han forberedt seg. Jeg håper ikke at de trodde de skulle komme så nært den grensen som de har sett ut til å være på, sier han.