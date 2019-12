Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har vært 80 dager på isen i Arktis. De behandler frostskader med antibiotika og er klare for å reise heim.

Skipet «Lance» har slitt med å finne veg gjennom is og heftig vær. Til tross for at skipet fant et åpent råk mandag står «Lance» fast i isen og det er usikkert om de når posisjonen som er avtalt.

VG omtalte saken først.

– Vi har ikke hørt noe fra Lance enda om de har nådd posisjonen. Guttene på isen gjorde en knall dag i går så det er muligheter for at dette går, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

VG skriver at skipet har kjørt seg fast på et flak is med 30–40 centimeters tykkelse og isen vil ikke knekke. De forsøkte å bruke krana på skipet for å gynge båten løs fra isen. Det viste seg at krana var for lett.

Skipet sitter fast på 82 grader og 11 minutter nord.

Både Børge Ousland og Mike Horn har fått frostskader. Foto: Mike Horn

Det er meldt full storm

Det er sendt ut et gult farevarsel om kraftig vind på Nordenskiöld Land på Spitsbergen. Fra onsdag kveld ventes en østlig full storm med vindkast på opp til 40 meter per sekund.

Ebbesen sier at de tror det ikke blir like mye vind hos polfarerne, men at vinden vil komplisere sluttspurten.

Planen er at polfarerne og skipet skal finne et møtepunkt ved 82 grader og 30 minutter nord.

Også Børge Ousland har fått frostskader på nesen. Foto: Mike Horn

På Instagram skriver polfarerne at de håper å bli hentet som avtalt torsdag da de har tre dager med mat igjen.

Polfarerne ligger på etterskudd på grunn av en stor reparasjon på en pulk søndag. De måtte derfor gå lengre på ski enn det som var planlagt på mandag.

Mike Horn og Børge Ousland har fortsatt mellom 90 og 100 kilometer med is igjen å ta seg over innen torsdag.