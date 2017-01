– Nord-Norge må skape flere private arbeidsplasser

– Den største utfordringen for Tromsø og resten av Nord-Norge er å omsette forskningskompetansen her til private jobber, sier Erna Solberg til NRK.

Statsministeren deltok mandag på den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Konferansen samler opp mot 2000 politikere, forskere, næringslivsrepresentanter, miljøorganisasjoner og urfolk for å diskutere fremtiden i Arktis.

Solberg sier det er spesielt viktig å skaffe flere arbeidsplasser i privat sektor i vår landsdel.

– Vi trenger at alle de sterke miljøene vi ser her også bidrar til at vi løfter jobbskapingen inn i Nord-Norge i privat sektor slik at vi for fremtiden har flere bein å stå på enn bare offentlig finansierte forskningsmiljø.

Samarbeidet med Kina er viktig

Kineserne er representert med en delegasjon på 22 personer på konferansen i Tromsø. Ingen gleder seg mer over deltakelsen enn statsminister Erna Solberg som mener det er viktig å ha et godt forhold til den mest folkerike staten i verden.

– Det er veldig bra at de kommer, og det viser at vi har fått orden på forholdet til Kina. Det er et stort land med en stor befolkning som har et stort kompetansemiljø. Et godt samarbeid er viktig både innen forskning og på næringslivsutvikling i nord, sier statsminister Erna Solberg.

Også utenriksminister Børge Brende (H) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) deltar på konferansen.

Tirsdag skal utenriksministeren i samtaler med den kinesiske arktiske ambassadør, Gao Feng i Tromsø og lederen for Europa-avdelingen i kinesisk UD, Liu Yu.

Arctic Frontiers-konferansen arrangeres for 21. gang, og har deltagere fra over 30 land.