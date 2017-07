– Innvandringspolitikken vil skape problemer for justisministeren

Henriksen, som er stortingskandidat for Troms Ap, advarer ministeren mot å komme med utsagn som statsministeren må svare for.

– Det er fordi Frp har en annen holdning i asyl- og innvandringspolitikken enn det regjeringen han er en del av står for, sier Henriksen.

Vanskelig balansegang

Martin Henriksen mener at når man er statsråd og samtidig stortingskandidat er en svært vanskelig balansegang. Da vil uttalelsene i valgkampen også hefte ved regjeringen.

– Som statsråd, så er du det hele tiden, du kan ikke ta deg fri et par dager, si ting og komme med ekstreme uttalelser som stortingsrepresentant og forvente å ikke bli stilt til ansvar for det som statsråd.

– Folk forstår

Per Willy Amundsen på sin side sier han regner med at velgerne forstår når han driver valgkamp som stortingskandidat og når han er justisminister.

Justisminiter Per-Willy Amundsen har stor tillit til at folk forstår når han er minister og når han driver valgkamp som stortingskandidat. Foto: Nils Mehren / NRK

– Jeg har stor tillit til at folk flest har fornuft og skjønner dette. Men det er en situasjon som mange statsråder er i, at man kjører valgkamp for at man gjerne vil inn på Stortinget etter valget.

Full stopp av asylinnvandring

Amundsen som har vær Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann gjennom seks år, er ikke i tvil om at dersom resten av det politiske Norge hadde lyttet til Frp, hadde vi unngått mange av de problemene vi ser i dag.

– Det er ingen tvil om at innvandringstakten til Europa har gått altfor raskt og det har gitt oss problemer som vi forutså, men som dessverre resten av det politiske Norge ikke har tatt på alvor og som man nå ser konsekvensene av. Fremskrittspartiet vil gå lenger og mener full stopp på asylinnvandring vil være eneste løsningen på lang sikt.

Innvandringskortet

Martin Henriksen ser fram til verbal holmgang med Amundsen i valgkampen, men frykter for at Statsministeren må på banen for å korrigeres sin justisminister i saker som handler om innvandring og asylsaker.

– Vi får se hva de kommer med, men vi vet av erfaring at når det nærmer seg valg og Frp føler seg presset så kommer innvandringskortet, sier han.