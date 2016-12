Nå står Longyearbyen overfor en ny storm, med like sterk hastighet i vindkastene. 58 personer er evakuert fra Nybyen, og nye evakuerer vurderes fortløpende.

Sogneprest Leif Magne Helgesen, sier befolkningen er rolige og behersket.

– Men vi har nettopp lagt bak oss årsmarkeringen for skredet som tok liv. Dette ripper opp i åpne sår, og det gjør noe med oss. Men vi får se om det bringer frem større følelser, sier Helgesen.

Han har inntrykk av at folk gjør seg klar til stormen som kommer.

– Jeg sendte en sms til en kompis og sa at nå er det på han igjen. Dette er tredje evakuering i løpet av et år, men det er bra man ikke tar noen sjanser. Det er bedre at man evakuerer en gang for mye enn en gang for lite, sier Helgesen.

Sogneprest Leif Magne Helgesen sier det er tøft med evakueringene og usikkerheten. Foto: Helge Carlsen / NRK

Gravde fram døtrene

- Vi er forberedt på det kan skje ting, sier Malte Jochmann om det varsla uværet på Svalbard.

Tyskeren var en av dem som fikk snøskredet fra Sukkertoppen rett inn i huset i fjor. Han satt på kjøkkenet sammen med familien, inkludert to år gamle Elida og åtte uker gamle Svala.

De ble begravd under snømassene. Jochmann klarte etter hvert å kave seg ut, og fant et woklokk som han gjennomsøkte snøen med mens han hørte døtrenes gråt.

Når nyheten kommer om det nye romjulsstormen på Svalbard, har Jochmann nettopp har vært ute og syklet med barna. Nå er han hjemme og ser uværet utvikle seg. Heldigvis bor de nå på et tryggere sted, sier han.

– Sysselmannen må ha en vanskelig vurdering om evakuering, det skal jo bli verre ut over natta.

Han føler seg trygg på at de gjør en riktig avgjørelse når den kommer.

Malte har bodd på Svalbard i 14 år. Han sier de hyppige evakueringene sliter på folk. Det har vært tre evakueringer i løpet av de siste tolv månedene.

Malte Jochmann med lille Svala i armene (til venstre), Elke Morgner og datteren Elida, og Eli Anne Ersdal ble alle begravet av snøskredet den 19. desember. Alle kom fra ulykken uten alvorlige skader. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

58 personer evakuert

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Spitsbergen. Det er ventet økning til sørøstlig full eller sterk storm med styrke 25 meter i sekundet utsatte steder. Samtidig vil vindkastene ha en kraft på 30–40 meter i sekundet.

I tillegg er det stor snøskredfare både øst, vest og sør på Svalbard.

Foreløpig er det ikke aktuelt å evakuere bebyggelsen under Sukkertoppen, der snøskredet gikk i fjor.

Men så langt er 58 personer evakuert, for det meste turister som bodde på turisthytter i Nybyen.