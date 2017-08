– Begynner å tro vi står på en stor gravplass fra jernalderen

Arkeologene er på plass på Hillesøy i Tromsø. Denne uken er de tilbake for å undersøke området, etter det tidligere i sommer ble funnet en hodeskalle og menneskebein i en påbegynt vei.

For tiden jobbes det med å grave fram en båtgrav.

Arkeolog Erik Kjellmann graver fram menneskebein på Hillesøy. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er jo en relativt liten båt i dagens standard. Men sannsynligvis er det en robåt med seil, uten at vi kan si det sikkert, forteller arkeolog Erik Kjellmann.

Vikingtiden

Men det er også andre ting som har dukket opp. Anja Niemi er prosjektleder for utgravingen.

– Vi har funnet bekkenpartiet til en død person. Nærmere undersøkelser av den døde tyder på at personen har blitt lagt i bunnen på en båt, og deretter blitt dekket av sand, forteller hun.

Anja Niemi er prosjektleder for utgravingen på Hillesøy. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det ble også funnet forskjellige gjenstander nær den døde. Blant annet fant de et sverd og et spyd. Spydet skal ha vært godt bevart, og har vært plassert langsmed ripa på båten.

Funnene til sammen kan tyde på at graven kan stamme fra vikingtiden.

Sjokkfunn

For to år siden starta jobben med vei til nytt boligfelt på Hillesøy i Tromsø. I juni i år fant tilfeldigvis June Kristin Valle Nordheim denne graven.

Nordheim hadde sett en skarp stein da hun parkerte bilen sin på parkeringsplassen der hun vanligvis parkerer. Da hun skulle ut å fjerne steinen ser hun at det er bein.

– Jeg tenkte at det var bein etter et dyr. Men så finner jeg en kjeve. Jeg vet jo det er funnet mye forskjellig i området, men det var et ganske stort sjokk å finne et hode med en gang, forteller hun.

Funn fra vikingtokt

Det er ikke første gang det er gjort funn fra jernalderen i området. På 1930-tallet ble det funnet en grav like ved.

– Vi begynner å tro at vi står på en ganske stor gravplass fra jernalderen, og sannsynligvis vikingtiden, sier arkeolog Jørn Erik Henriksen.

Han forteller om funnet av en kvinnegrav, men er mer opptatt av det han anser som et mer spektakulært funn:

– Det dukket opp en angelsaksisk beslag gjort om til et smykke. Man må jo tenke at dette ikke er gitt bort frivillig, men at det har kommet som følge av vikingtoktet, sier han.

Beslaget regnes som kirkekunst.