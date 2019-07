14 russere døde etter brann i ubåt i Barentshavet

Det skriver Russia Today som siterer kilder fra det russiske forsvarsdepartementet

Brannen brøt ut mandag mens undervannsfartøyet var ute på testtokt i russiske farvann for å gjøre vitenskapelige undersøkelser på havbunnen, opplyser forsvarsdepartementet ifølge TV 2.

Fartøyet skal siden ha returnert til marinebasen i Severomorsk, skriver RT.

BBC skriver at øverstkommanderende for den russiske marinen har beordret en undersøkelse.

De skriver videre at et undervannsfartøy skiller seg fra en ubåt da det som oftest er avhengig av et støtteskip på overflaten.

Besetningen ble forgiftet av gass da fartøyet begynte å brenne, skriver BBC.

Ingen henvendelser fra Russland

Til NRK opplyser pressetalsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter at de ikke har mottatt noen henvendelser fra Russland i forbindelse med brannen.

–Vi følger med på situasjonen, men gjør ikke noe utover det.

Severomorsk befinner seg cirka 15 mil fra den norske grensen.