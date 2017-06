Vil ha sørlandsopprør mot vannskutere

Ordfører Jone Blikra (Ap) i Kragerø vil ha strengest mulige regler mot kjøring med vannskuter.

Kragerøordfører Jone Blikra kaller vannskutere et leketøy han vil ha vekk fra skjærgården. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– For Kragerø sin del ønsker vi totalforbud mot vannskuter. Nå har vi fått nok av hvordan regjeringa behandler denne saken når de også åpner opp for vannskuterkjøring i nasjonalparken.

For onsdag kveld fjernet regjeringen vannskuterforskriften fra 2013.

Vannskutere som båter

Etter å ha vært ute på høring, og der det bare fra Sørlandet kom inn 17 innspill og 11 var imot, gikk forslaget gjennom.

Med umiddelbar virkning ble reglene opphevet, og heretter er vannskutere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.

Mens vannskuter tidligere måtte holde seg 400 meter fra lang, må de i likhet med småbåter følge femknopsgrensen 50 meter fra steder hvor det bades.

Bård Hoksrud fra FrP i Telemark er en av politikerne som har ivret for vannskuter i skjærgården. Foto: Aas, Vegard M. / NTB scanpix

Ønsker et skikkelig sørlandsopprør

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden fra Arbeiderpartiet, sier de nå ønsker et sørlandsopprør mot vannskuterne velkommen.

– Vi ønsker et sørlandsopprør, men jeg vet også at det er uenighet om det. Det er uenighet også i bystyret i Risør, der FrP og Venstre har vært tydelige på at de ønsker mer vannskuterbruk. Vi i Arbeiderpartiet her i Risør er svært kritiske til bruk av vannskuterne, vi synes de lager fryktelig mye støy og er en farkost som har veldig liten nytteverdi. Vi skjønner at de kan være morsomme å bruke, men flertallet ønsker en mye roligere skjærgård.

Felles sjø og regler

Ordører i Risør, Per Kristian Lunden fra AP, ønsker et sørlandsopprør mot vannskuterne. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Samtidig åpnes det for at kommunene kan innføre sine egne kommunale vannskuter-regler, og den muligheten benytter nå seks telemarkskommuner seg av.

– Vi har felles sjø og skjærgård med Bamble. Dersom vi skulle ha forskjellige regler på hver side av kommunegrensen, ville det bli umulig å håndheve, sier Jone Blikra.

Kragerøordføreren mener det er et spill for galleriet at kommunene skal kunne lage sine egne regler for vannskutere.

For å rekke å få reglene på plass før sommeren er her, mener han det er viktig å jobbe raskt.

– Jeg håper dette blir et sørlandsopprør, og jeg skal ha møte med ordføreren i Risør på fredag, sier Blikra.

Folk må skjønne hvilke regler som gjelder

Ordføreren i Risør håper de kan få på plass sine lokale vannskuter-regler innen juni, slik at de kan gjelde for denne sommeren.

– Det er bra om flere kystkommuner har de samme reglene, slik at det blir et godt alternativ og folk virkelig skjønner hvilke regler som gjelder.

Han håper møtet fredag med ordføreren i Kragerø vil føre til at flere kommuner følger etter.

– Jeg håper at Risør og Kragerø blir enige om felles regler, og at de andre kommunene langs kysten henger seg på.