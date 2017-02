– Det tror jeg så absolutt! Det er mange som har vist interesse for vannscooter og de er veldig spent på regelverket, sier daglig leder hos Båthuset i Kristiansand, Tore Stray Laastad.

Daglig leder i Båthuset, Tore Stray Laastad, tror de nye vannscooterreglene øker salget. Foto: Kjell Pedersen / NRK

Han påpeker at det virker som at det er mange som velger å kjøpe vannscooter om det blir oppmykning i reglementet. Laastad mener det som har vært feil med regelverket tidligere er at vannscooter har vært definert som noe annet enn en båt.

– Man må heller forholde seg til hvordan man oppfører seg på sjøen, og ikke hva man kjører på, sier Laastad.

– Vanskelig å forholde seg til

Stortingsrepresentant for Høyre Aust-Agder, Svein Harberg, har kjempet for en regelendring for vannscootere. Han mener de reglene som har vært til nå ikke har fungert etter hensikten.

– Det er veldig klare tilbakemeldinger som viser at dette er vanskelig å forholde seg til, det er vanskelig å håndheve og kontrollere, sier Harberg.

Stortingsrepresentant for Høyre, Svein Harberg, har kjempet for regelendringen. Foto: NRK

Han tror det er bedre for hver enkelt kommune å kunne justere reglene etter eget behov og egne problemstillinger.

– Det er jo det som er noe av utfordringen med et nasjonalt regelverk. Det fanger ikke opp de lokale utfordringene, forklarer Harberg.

Klima- og miljødepartementets forslag er ute på høring nå, med frist 21. mars. Harberg tror flere finner ut at dette er en god ide bare de får tenkt seg om. Han tror vannscooteren er kommet for å bli.

– Det er stadig flere som kjøper det og jeg tror mange kjøper det fordi de skal ha et enkelt, lite transportmiddel. Da må det kunne brukes slik som vi bruker jollene, til å putre rundt langs øyene eller til å kjøre litt hurtigere i hovedledene der dette er lov, avslutter stortingsrepresentanten.

De nye vannscooterreglene skal etter planen tre i kraft 1.mai i år.