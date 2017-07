Slik blir du smart på sosiale medier i ferien

De fleste av oss vil kanskje ikke innrømme mobilavhengighet. Vi bruker stadig mobilen mer i hverdagen, den blir blant annet med oss til frokostbordet, besøk hos venner og kanskje til og med på do.

Skal du ta med mobilen på tur, er det viktig å være varsom.

Fordeler og ulemper

Nett og sosiale medier har sine fordeler, vi har tilgang til underholdning og informasjon hvor enn vi befinner oss i verden. Likevel er det grunn til bekymring It ekspert Ludwig Sandell.

It ekspert Ludwig Sandell er skeptisk til bruken av sosiale medier, blant annet snapchat. Foto: Britt Boyesen / NRK

– Jeg vil anbefale og legge ut så lite som mulig på sosiale medier, man vil ikke invitere tyver hjem til seg selv.

– Må man legge ut noe, er det bedre å ta bilde av paraplydrinken din enn at du for eksempel er stranda i Syden uten kredittkortet ditt, for å sette det litt på kanten.

Det er visse apper of funksjoner man burde holde seg langt unna. Her sikter Sandell til den nye Snapchat funksjonen og dating apper som sporer hvor du er.

– Sikkerhetsmessig er disse appene en katastrofe. Man burde ikke slå på en funksjon der man kan se hvor folk er til enhver tid. Har man mer enn bare nære venner, vet man lite om hvem som sitter og ser på det du deler, og da er det snakk om egen sikkerhet.

Vær varsom

Bruk av åpent nettverk kan være en stor risiko, spesielt i utlandet. Her må man være forsiktig forteller Sandell.

– Når man bruker usikre nettverk er det lett for andre og få tak i informasjon fra mobilen din. Her i Norge har vi et datatilsyn det har dessverre ikke alle land noe som gjør det enklere å operere for datakriminelle.

Trygt valg for surfing

Med apper som vipps, cashless, og mobilepay, har hverdagen blitt enklere for mange i farta. Skal du overføre, betale eller vipse fra stranda, restauranten eller puben er det viktig med noen forholdsregler.

Finansrådgiver i DNB, Hanna Folkvord mener det er lurt og ta ut penger framfor betaling med kort og apper. Foto: DNB

– Det er viktig at man ikke er koblet til et åpent nettverk. Skal man overføre anbefaler jeg å laste ned VPN det er alfa omega, forteller Sandell.

Finansrådgiver i DNB Hanna Folkvord mener det er lurt å ta ut valuta på forhånd, framfor bruk av kort og apper. Skal man bruke nettbank er det viktig å surfe trygt.

– Det tryggeste valget for sikker surfing på nettet i offentlighet og bruk av vipps, er å ta i bruk mobildata og holde deg unna de trådløse nettene.

5 tips for bedre sikkerhet