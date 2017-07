Kina vil blokkere tilgangen til global internett

I 2018 vil Kina fortsette sin strenge internettsensur ved å forsøke å blokkere all tilgang til VPN-teknologien, som et forsøk på å opprettholde kommunistpartiets grep om makten, melder The Guardian.

På grunn av myndighetens internettsensur, har flere millioner kinesere benyttet seg av denne teknologien for å få adgang til vestlige medier.

Nå har regjeringen beordret tre av Kinas største teleselskaper om å stenge tilgangen til VPN innen februar 2018. Disse tre internettleverandørene China Mobile, China Unicorn og China Telecom er alle statseide.

VPN står for virtuelt privat datanettverk på norsk, og er betegnelsen på en datateknikk som anvendes for å skape «tunneler», gjennom internett.

Denne teknologien gjør det mulig å omgå nettsperrer ved at du kobler deg mot en VPN-server i et annet land, og dermed får en annen IP-adresse.

Det kinesiske drektivet kom i kjølvannet av forberedelsene til partikongressen som finner sted i Beijing i slutten av 2017, og president Xi Jinpings 14-måneders plan om «opprydding av internettjenester» som ble annonsert i januar.

– Galskap

Direktør for IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, sier at det vil være mulig å blokkere nettilgangen for deler av befolkningen.

IKT-NORGE: Torgeir Waterhous sier det vil være mulig å blokkere internett-tilgangen for deler av befolkningen i Kina. Foto: IKT Norge

– Hvis Kina gjør dette, vil befolkningen få store problemer med å komme seg rundt den statlige sensuren av internett, også kjent som «Den kinesiske brannmur». Det er andre måter å komme seg rundt sensuren på også, men det stiller betydelig høyere krav til teknisk kompetanse, sier Waterhouse.

Han forklarer videre at Kina gjør dette for å kunne kontrollere hva befolkningen bruker internett til.

– For et totalitært regime er dette en beslutning som sammenfaller godt med forsøk på å kontrollere befolkningens tilgang på kunnskap, informasjon og kommunikasjon med omverden. Sett fra et land som Norge er dette galskap, sier Waterhouse.

– Tror ikke det vil skje

NRKs Asia-korrespondent, Peter Svaar, er usikker på om Kina kommer til å blokkere all tilgang.

NRKS KORRESPONDENT: Peter Svaar er usikker på om Kina vil stenge all internett-tilgang. Foto: NRK

– Dette er noe de sier med jevne mellomrom. De har prøvd tidligere, og det har vist seg at de ikke lykkes med det. Jeg tror ikke de har noe ønske om å gjøre det heller, for kinesiske selskaper trenger tilgang til internett. Personlig tror jeg ikke at det vil skje, sier han.

Svaar forklarer at myndighetene ofte kommer med slike uttalelser like før den store partikongressen, som finner sted hvert femte år i Kina.

– Det er en sensitiv tid og alle tjenestemenn må gjøre sitt ytterste for å vise at de gjør jobben sin. Det handler om å vise seg frem før partikongressen, sier han.

– Dette vil gå utover partiet

Forbudet mot VPN kan skape problemer for akademikere, programvareutviklere og utenlandske bedrifter. Mange har ytret sterke reaksjoner.

– Dette er latterlig. Hvis de er interessert i stabilitet og sikkerhet. som de sier de er, bør de la VPN forbli tilgjengelig, skriver Kaiser Kuo, tidligere leder av internasjonal kommunikasjon i Baidu, på Facebook.

– Antall mennesker som benytter seg av VPN er veldig liten, men jeg tror ikke de lar dette ligge. Dette vil gå utover partiet. Mørke dager i vente, skriver han videre.

Tidligere denne måneden ble et populært VPN-nettverk i Kina lagt ned. Kina har innført forbud mot både VPN, og alle andre metoder som kan unngå deres internettsensur.