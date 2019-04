Skal skyte ned nesten alle reinsdyrbukkene på Hardangervidda

Bakgrunnen og årsaken til avgjørelsen er Mattilsynets krav om raskest mulig å finne ut om villreinbestanden er smitta av skrantesjuke.

Forslaget om å skyte ned tusenvis av voksne bukker ble vedtatt med åtte mot én stemme.

– Det er jo snakk om unntakstilstand med tanke på Mattilsynets krav om å ta ut nok skrantesjukeprøver, sier Endre Lægreid, som er leder i Villreinnemnda for Hardangervidda.

Til tross for en fellingskvote på 6000 bukker, regner man med å skyte ned cirka 1800. Kvota blir satt så høyt som 6000 for å være sikre på at Mattilsynet har nok prøver til å finne ut om stammen er smitta av skrantesjuke.

Vanskelig situasjon

Lægreid beskriver det som var en lang og vanskelig diskusjon i forkant av vedtaket.

– Det var et stort engasjement under møtet, der alle var enige om at dette er et veldig vanskelig vedtak å gå for. Åtte av ni medlemmer mener likevel at dette er rett, for å unngå vinterjakta vi er så kritiske til.

Endre Lægreid sikter da til den statlige vinterjakta i Nordfjella i fjor, der bukker ble skutt med helikopter.

Det var Johnny Vikne fra Odda som stemte imot.

– Han valgte å si nei til kvoteforslaget fordi han mener dette er såpass dramatisk at det ikke er akseptabelt å gå for.

Vil hindre smitte

Vinteren 2017–2018 ble hele villreinstammen i sone 1 i Nordfjella slakta ned etter at det ble oppdaga skrantesjuke.

Hallgeir Herikstad, som er skrantesykekoordinator i Mattilsynet, avviste overfor NRK tidligere i måneden at det er snakk om et hastverkstiltak. Han bekreftet likevel at målet, i tillegg til å friskmelde villreinstammen, er å få opp stammen i Nordfjella igjen.

– Hvis det er smitte på Hardangervidda, så er det viktig å sette inn nødvendige tiltak for å hindre at det sprer seg, sier Herikstad.

– Jeg boikotter dette

Professor Tom Hemming Karlsen er kritisk til vedtaket.

– Det er et vesentlig poeng at det ikke har vært påvist smitte på Hardangervidda. Nå vil man bruke et slikt «hurtigforskningsprosjekt» uten at det er noe godt grunnlag for dette.

Karlsen er selv en ivrig bukkejeger. Denne høsten vil han allikevel ikke skyte bukk, blant annet fordi han mener det er usikkert hvilke konsekvenser dette kommer til å få for stammen.

– Som jeger kommer jeg til å boikotte dette. Masseslakt på et så tynt grunnlag vil jeg ikke være med på, og jeg vet og håper at mange vil gjøre det samme.