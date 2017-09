Det skulle bli mindre byråkrati og mer handling. Nå opplever mange rektorer og lærere at mye annet arbeid må vike når noe skjer.

– Da må du legge bort alt annet for å undersøke. Vi må ta kontakt med foresatte, med elevene som har observert, andre elever i klassen, og andre lærere. Det tar veldig mye tid.

Rektor Mari Lunde ved Menstad ungdomsskole i Skien.

Det sier rektor Mari Lunde ved Menstad ungdomsskole i Skien. Med 330 elever har de siden skolestart allerede undersøkt tre hendelser.

– Jeg er bekymret for all dokumentasjon som kreves med tiltaksplaner og evalueringsplaner, og at dette skal skje så raskt. Jeg tror ikke nødvendigvis det blir kvalitet i den andre enden bare vi handler på kort tid.

Småting blir mobbing

Dersom en elev mener seg mobba, må skolen etter den nye mobbeparagrafen undersøke saken og handle innen en uke.

Lunde opplever at små episoder som tidligere ikke ville blitt rapportert som mobbing, nå blir det.

– Det kan være knuffing i gangen, mellom to undervisningstimer, og da kan det komme en lærer og lure på om det skal skrives et varslingsskjema på denne krenkelsen.

Risikerer fengsel

Flere rektorer NRK har vært i kontakt med understreker også det nye alvoret og ansvaret som skoleledelsen har fått.

For hvis foreldre er misfornøyd med skolens oppfølging, kan de klage til Fylkesmannen. Skolen, med rektor som øverste leder, kan bli gjort ansvarlig og i verste fall risikere fengsel.

– Jeg synes ikke noe om det. Det er få arbeidstakere i det norske samfunn som har en lovparagraf der personer kan bli straffet med fengsel. Jeg tror ikke nødvendigvis vi håndterer disse sakene bedre med denne trusselen hengende over oss.

Læreren liker meg ikke

Tord Auensen i Utdanningsforbundet

Hovedtillitsvalgt Tord Auensen i Utdanningsforbundet i Skien sier mobbeparagrafen også kan få uante konsekvenser. Han understreker at det er mye mer alvorlig når en lærer blir beskyldt i en krenkesak, men samtidig holder det at en elev opplever dette subjektivt.

– Det kan komme en elev og si at den læreren ikke liker meg. Jeg er redd for at en lærer som er kjent for å være streng, forandrer atferd for å gjøre elevene mer til lags for ikke å komme opp i en sånn situasjon.

Magnus Bekkevold er nyansatt mobbe-, elev- og lærlingombud for de videregående skolene i Telemark.

Magnus Bekkevold er nyansatt mobbe-, elev- og lærlingombud for de videregående skolene i Telemark. Han mener systemet må få mer tid til å sette seg før en konklusjon trekkes.

– Jeg tror dette vil gå seg fort til og at vi etter hvert som tiden går vil identifisere de sakene som er verdt å jobbe med.

