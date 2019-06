– Jeg tror det kan være attraktivt for mange med dagjobb der man slipper å jobbe turnus, særlig når man får familie. Samtidig så er det en ettertraktet jobb der man møter barn og unge på deres arena, sier Mariann Gaathaug.

Hun er nyutdannet helsesykepleier, tidligere helsesøster, et studium som har blitt svært populært den siste tiden.

Porsgrunn er et av studiestedene som har opplevd en stor vekst i antallet søkere.

– I år er det rekord på helsesykepleien med 890 førsteprioritetssøkere på 40 studieplasser, så her er det kamp om hver plass. Det er utrolig gledelig, sier dekan på fakultet ved helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), studiested Porsgrunn, Heidi Kapstad.

SIKRET JOBB: Mariann Gaathaug og Ina Marie Røed Røsnæs er nettopp ferdig utdannet helsesykepleiere, og er allerede sikret jobb i skolehelsetjenesten. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Flere menn søker

Ifølge Kapstad er det ni studiesteder i landet som utdanner helsesykepleiere.

NRK har vært i kontakt med dem, og alle har hatt en stor økning av søkere det siste året. Også flere menn søker seg inn på studiet.

– Én ting er at tittelen ble endret fra helsesøster til helsesykepleier. Jeg tror også det er mange menn som ønsker å bidra i velferdssamfunnet, og som ønsker å jobbe med barn og ungdom. Mange menn brenner for dette akkurat som kvinner gjør, sier hun.

GLEDELIG: Heidi Kapstad synes det er bra at flere ønsker tilleggsutdanningen som helsesykepleier. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Hun tror at «Helsesista» kan være en av grunnene til at søkertallet har gått opp fordi hun har fått folk til å åpne opp øynene for yrket.

– Hun har fått et navn, hun får til mye og hun imponerer meg ganske mye.

Vil synliggjøre yrket

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som «Helsesista», vil ikke ta æren for at mange ønsker å bli helsesykepleier, men sier at et av hennes mål er å synliggjøre yrket.

– Det er en spennende og mangfoldig jobb som kan gjøres på mange måter. Det handler ikke bare om å sette vaksiner, veie og måle og gå i fotformsko som kanskje mange har trodd helsesykepleiere gjorde.

Hun legger til at hun har fått mange henvendelser fra både unge og voksne som blir inspirert av jobben hun gjør.

– Jeg har i hvert fall fått veldig mange snap av folk der de spør om hva de må studere for å bli det samme som meg, eller at sykepleiere har blitt inspirert til å videreutdanne seg til helsesykepleier, sier hun.

Antall søkere til helsesykepleierstudiet Ekspandér faktaboks Universitetet i Stavanger: 2019: 459 søkere på 25 studieplasser (9 menn). 2017: 374 på 25 studieplasser (2 menn).

2019: 459 søkere på 25 studieplasser (9 menn). 2017: 374 på 25 studieplasser (2 menn). Universitetet i Sørøst-Norge Porsgrunn: 2019: 890 søkere til 40 studieplasser (20 menn). 2017: 670 søkere på 25 studieplasser (5 menn).

2019: 890 søkere til 40 studieplasser (20 menn). 2017: 670 søkere på 25 studieplasser (5 menn). Høgskolen i Innlandet: 2019: 760 søkere til 25 studieplasser (13 menn). 2018: 670 til 25 plasser (9 menn).

2019: 760 søkere til 25 studieplasser (13 menn). 2018: 670 til 25 plasser (9 menn). NTNU Trondheim: 2019: 466 søkere på 40 studieplasser (6 menn). 2018: 345 på 40 plasser (4 menn). Ålesund: 2018: 379 søkere på 42 plasser (2 menn).

2019: 466 søkere på 40 studieplasser (6 menn). 2018: 345 på 40 plasser (4 menn). 2018: 379 søkere på 42 plasser (2 menn). VID Vitenskapelige høgskole: 2019: 506 søkere av 54 studieplasser (13 menn). 2018: 479 søkere av 54 plasser (ingen menn).

2019: 506 søkere av 54 studieplasser (13 menn). 2018: 479 søkere av 54 plasser (ingen menn). OsloMet: Semesteroppstart januar 2019: 694 søkere av 60 studieplasser (12 menn). Semesteroppstart januar 2018: 595 søkere av 60 plasser (7 menn).

Semesteroppstart januar 2019: 694 søkere av 60 studieplasser (12 menn). Semesteroppstart januar 2018: 595 søkere av 60 plasser (7 menn). Høgskulen på Vestlandet: 2019: 377 søkere på 30 studieplasser (11 menn). 2018: 293 søkere på 30 plasser (2 menn).

2019: 377 søkere på 30 studieplasser (11 menn). 2018: 293 søkere på 30 plasser (2 menn). Universitetet i Tromsø: 2019: 326 søkere på 50 plasser (7 menn). 2017: 185 søkere på ca 30 plasser (0 menn). Tallene er hentet inn per mail fra hvert studiested og er basert på søkere som har satt helsesykepleierstudiet som førstevalg (førsteprioritetssøkere). Enkelte studiesteder har opptak hvert år, andre annen hvert år.

Fikk jobb før endt utdanning

De nyutdannede helsesykepleierne er denne våren ferdige med skolegangen, men har allerede vært i jobb som helsesykepleier lenge før vitnemålet er på plass.

Det samme gjelder resten av klassen deres, mener Ina Marie Røed Røsnæs. Hun sier hun valgte yrket for å kunne jobbe med barn.

– Også det å kunne være til nytte for noen og bety noe for noen, men også det å kunne jobbe helsefremmende og forebyggende, og ikke bare jobbe i pleien som jeg gjorde før, avslutter hun.