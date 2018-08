– Jeg søker for fullt over hele landet, men det er ikke så mange jobber å søke på. Jeg har søkt på 10-20 jobber til nå.

Oda (24) får ikke fast politijobb - og hun er langt fra den eneste. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Hun har et ferskt vitnemål fra Politihøgskolen i Stavern, men ingen jobb å gå til. 24 år gamle Oda Troøyen fra Porsgrunn fikk mersmak på arbeidslivet etter sommerjobb i politiet. Men hun har ikke blitt vant til å si at hun er arbeidsledig.

– Det er litt trist å si at jeg er arbeidsledig. Men jeg har jo vært heldig sammenlignet med mange andre, ved at jeg fikk et fantastisk sommervikariat. Mange er i en kjip situasjon, og det er jeg også nå. Men jeg er positiv og håper at det løser seg til slutt, sier 24-åringen.

– Demotiverende

De er forberedt på utrykning, våpenbruk og stressmestring i krisesituasjoner. Men stresset politibetjentene møter i en hverdag som arbeidsledig er mange uforberedt på, sier leder for politistudentene i Politiets fellesforbund, Martin Danielsen.

– Det er en veldig demotiverende prosess, sier Danielsen og minnes sin egen studietid.

– Jeg husker jeg gikk inn portene til politihøgskolen, full av glede, topp motivert og med et ønske om å bidra til samfunnet. Sakte, men sikkert kommer jobbsituasjonen nærmere. Til slutt står du der med et vitnemål, uten jobb å gå til. Da starter en veldig krevende prosess, forklarer han.

Ifølge Danielsen sender mange opptil 100-200 søknader, uten engang å få svar.

Martin Danielsen, leder for politistudentene i PF, snakker ofte med fortvilte politifolk som søker jobber, men han kan ikke hjelpe dem. Foto: Politiets fellesforbund

– Til slutt frykter jeg at mange gir opp, og da er det veldig mye ressurser som er brukt på ingenting, sier Danielsen.

Flere har fått sommervikariat og midlertidige stillinger, men det er få som kan skilte med fast jobb. Over halvparten av studentene som gikk ut i fjor står fortsatt uten fast jobb i politiet, viser juni-tallene fra Politidirektoratet. Danielsen krever at justisministeren tar grep.

– Jeg skulle ønske at noen fra politidirektoratet hadde baller til å si at situasjonen ikke er god nok. Dette handler ene og alene om politisk vilje til å skaffe penger, og det sitter folk på toppen her som er nødt til å ta i et tak hvis det skal bli bedre.

– Ønsker ikke å utdanne til ledighet

Politireformen er årsaken til at de siste politihøgskolekullene ikke får fast jobb, forklarer statssekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen Foto: Justisdepartementet

– Forklaringen på at de siste politihøgskolekullene har hatt en lavere andel faste ansettelser enn foregående kull er at etaten står midt oppe i en reform, sier statssekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen.

Tallene viser at politistudenter over tid får fast jobb. Av kullene som ble uteksaminert våren 2014, 2015 og 2016 har omlag 95 prosent fått jobb i politiet.

– Vi har et tverrpolitisk mål om å nå to politiårsverk per 1000 innbyggere. I forbindelse med det blir det nå en debatt om hvordan vi jobber videre. Vi ønsker jo ikke å utdanne politistudenter til arbeidsledighet.