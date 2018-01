Nektes å dele familiegården

Solvor, Ole Einar og bestemoren avbildet foran familiegården i Hjartdal. Bestemoren tok seg av de to søsknene, som ble gårdeiere i en alder av 4 og 7 år. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

I 1987 arvet Solvor Mowinckel Småkasin gården i Hjartdal sammen med broren Ole Einar. Foreldrene reiste opp i et småfly over Mælefjell for å lete etter sau. De kom aldri tilbake.

Søskenparet vokste opp sammen med bestemoren, som ble boende på gården til hun døde i mars 2017. Nå vil de to dele eiendommen, så Solvor kan ta med seg familien og flytte hjem til den fraflyttingstruede kommunen.

Kommunen er positive, men Fylkesmannen sier nei.

Erik og Solvor er begge glad i friluftsliv, gjerne av det bratte slaget. De mener Hjartdal har et stort potensial for både skikjøring, toppturer, klatring og sykling. I tillegg renner en av landets mest kjente padleelver gjennom kommunen. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Føler seg overkjørt

Ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal føler seg overkjørt av Fylkesmannen og liker dårlig at lokaldemokratiet blir satt til side. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune er skuffet.

– Vi føler at lokaldemokratiet blir satt helt til side. Og at våre vurderinger, som tross alt sitter tett på og kjenner området det er snakk om, blir overstyrt på av Fylkesmannen.

Fjorårets befolkningsvekst var den laveste i Norge siden 2005. Hjartdal kommune har i dag 1585 innbyggere, det laveste folketallet registrert i historisk tid. Det er derfor et uttalt mål for kommunen å øke befolkningen.

– Utvalget så at dette var en sak som helt åpenbart verken ville skape presedens eller ha negative konsekvenser for Hjartdal kommune og sa til slutt ja til deling, sier ordføreren.

Ordfører Bengt Halvard Odden (t.v.) støtter familiens ønske om å flytte til Hjartdal og sier han vil følge saken helt til topps. I første omgang blir Fylkesmannens vedtak anket til Landbruksdirektoratet. Foto: Petter Melsom / NRK

Staten sier nei

I 2013 ble det gjort endringer i jordlovens § 12 som handler om deling av jordbrukseiendommer. Endringene åpner for å legge større vekt på hensynet til bosetting i fraflyttingstruede kommuner.

Lov om jord (jordlova) § 12 Ekspandér faktaboks Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Andre punktum gjeld ikkje når jordskifteretten deler ein eigedom etter jordskiftelova § 3-7. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.

Landbruksdirektør Helge Nymoen hos Fylkesmannen i Telemark sier hensynet til bosetting i kommunen blir brukt som argument i altfor mange delingssaker. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Landbruksdirektør Helge Nymoen hos Fylkesmannen i Telemark er bekymret for ressursene i landbruket. Han sier denne saken er såpass spesiell at den kan skape presedens for andre delingssaker.

– I forbindelse med en slik deling som det er lagt opp til her, vil en del av ressursene forsvinne fra landbrukseiendommen og komme bort fra landbruket totalt sett. Derfor har vi grepet inn, sier han.

I praksis vil det si at Fylkesmannen er bekymret for at inntektsgrunnlaget for selve gården vil bli for lite etter delingen. Broren vil bruke sin del som fritidseiendom, mens Solvors familie planlegger å drive med gårdsturisme.

I 2016 hentet fylkesmennene i Norge inn i alt 14 saker som handlet om deling av eiendommer. I fem av sakene ble kommunenes vedtak gjort om. Se tabell:

Deling av landbrukseiendommer til behandling hos fylkesmennene i Norge År Behandlede saker Omgjorte saker 2005 9 6 2006 11 7 2007 14 8 2008 25 12 2009 28 21 2010 19 18 2011 28 18 2012 36 23 2013 24 15 2014 6 3 2015 13 8 2016 14 5 Tallene er hentet fra Landbruksdirektoratets rapport om Fylkesmannens praktisering av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven i 2016

Uaktuelt

Landbruksdirektøren mener hensynet til bosetting blir brukt som argument i altfor mange saker.

På kjøkkenveggen henger et bildet av Solvor, Ole Einar og bestemoren. Solvor er redd gården vil forfalle dersom familien ikke får dele eiendommen så hun og familien kan flytte inn. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Det er ganske greit å kunne ordne dette på andre måter med rettigheter for den andre, uten at du trenger å dele eiendommen, sier han.

For Solvor Mowinckel Småkasin er det uaktuelt at hun skal overta alt, mens broren kun får bruksrett til deler av eiendommen. Det er heller ikke aktuelt å selge gården.

– Det er noe med det eierskapet, å føle at man sitter igjen med noe av arven vår. Vi har ingenting annet igjen, og det er vondt at noen skal sitte og bestemme hvordan vi skal gjøre det.